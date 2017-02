Se billedserie Når de to venskabsfamilier mødes, bliver der som regel drukket kaffe og spist kage, og nogle gange laver Bakri syrisk mad eller pizza. Fra venstre ses Lars Trolle, Steffen Trolle, Bakri Hafez Khalil, Mariam Hafez Khalil, Vivi Wøldike, Anne Trolle, Ghazal Hafez Khalil, Nour Hafez Khalil og Hanin Hafez Khalil. Foto: Ann-Sophie Meyer

Flere flygtninge søger nye venskaber

Hillerød - 13. februar 2017 kl. 05:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Ann-Sophie Meyer

Mens snefnug daler ned fra himlen, og mørket falder på, ankommer familien Trolle til Tolvkarlevej. De skal på besøg hos familien Hafez Khalil, for de to familier er venskabsfamilier. Det har de været, siden den syriske familie kom til Danmark, og selvom de to familier kun har kendt hinanden i omkring halvandet år, er de allerede tæt knyttet.

- Jeg håber helt bestemt, at den her familie er vores venner for livet, siger Anne Trolle, da hende, hendes mand, Steffen, og deres to sønner, Lars og Jacob, besøger familien Hafez Khalil.

Indenfor hos familien Hafez Khalil dufter der af kaffe og kage. De to familier sætter sig i stuen for at tale om, hvad der er sket, siden sidst de sås. Snakken falder hurtigt på Mariam Hafez Khalils runde mave, for om få måneder kommer der en lille dreng til verden, og begge familier glæder sig.

- Da Mariam skulle til sin første scanning, var jeg med. Jeg kunne se på Mariam, at hun havde svært ved at forstå, hvad lægen sagde, fordi det gik for hurtigt. Det gjorde jeg selvfølgelig lægen opmærksom på, siger Anne Trolle.

De to veninder var også på café sammen for nyligt, da Mariam Hafez Khalil havde fødselsdag, og i næste uge har Anne Trolle inviteret Mariam og hendes tre piger til pigeaften.

Det er ikke kun, når maven vokser, at det er godt at kende nogen, der kan hjælpe. Når det offentlige sender post, er det altid på dansk. Brevene kan derfor være svære at forstå, da familien Hafez Khalil stadig er ved at lære sproget. Men posten kan familien Trolle heldigvis hjælpe med.

- Det er rigtig godt for min familie og jeg, at familien Trolle hjælper os. De hjalp mig på et tidspunkt, da jeg fik et brev fra yousee, som jeg ikke forstod, og så har de også hjulpet mig nogle gange, når jeg har fået en sms på dansk, siger Bakri Hafez Khalil.

Til gengæld bliver familien Trolle tit inviteret på syrisk mad eller hjemmelavede pizzaer, som Bakri mestrer til perfektion, og begge dele falder altid i god jord hos familien Trolle, især hos 14-årige Lars Trolle, fortæller de to familier, hvorpå alle griner.

De to familier mødte hinanden i Gørløse, hvor familien Trolle bor. Da Bakri Hafez Khalil kom til Danmark den 1. januar 2015, fik han et værelse på en nedlagt institution i Gørløse. Efter en uge eller to mødte han Anne Trolle, der hjalp til i institutionens lektiecafé.

Der gik ikke lang tid, før Anne Trolle hev resten af familien med, og da Bakri Hafez Khalils kone og tre piger kom til Danmark den 5. september 2015, var familien Trolle med til at byde dem velkommen. Den dag kan 10-årige Ghazal tydeligt huske, og med et stort smil på læben, løber hun ovenpå for at finde et billede frem fra den dag.

Siden da er der sket meget for familien Hafez Khalil. Familiens tre piger, Ghazal, Hanin og Nour, er startet på Grønnevang Skole, og deres forældre, Mariam og Bakri, går til sprogundervisning.

Men sprogundervisning er ikke det eneste, Mariam har travlt med for tiden. Når hun ikke er til sprogundervisning, er hun i praktik på biblioteket på Grønnevang Skole, hvor hun kan bruge sin læreruddannelse fra Syrien, og så underviser hun i arabisk hos Frivilligcenter Hillerød.

Det er byrådsmedlem Vivi Wøldike deltager også til de to familiers hyggeaften. Det er hende, der i samarbejde med Dansk Flygtningenet står for projekt »Netværksfamilier for flygtninge« i Hillerød Kommune. Lige nu mangler der omkring 20 venskabsfamilier, da flere flygtningefamilier står i kø for at få en hjælpende hånd.

- Det gode ved det lokale venskab er blandt andet, at de lokale familier kan hjælpe de nytilkomne familier med at finde ud af, hvilke muligheder, de har i den by, de nu bor i, fx at man kan låne computere, når man går på biblioteket, siger Vivi Wøldike og fortsætter:

- Men hvis man vælger at involvere sig, skal man komme, når det er aftalt. De (flygtningefamilierne, red), skal ikke have flere svigt, og det kræver, at man har tid til at mødes med familien nogle timer et par gange om måneden, siger hun.

Omkring 50 familier i Hillerød Kommune er venskabsfamilier med nytilkomne flygtningefamilier, som skal til at opbygge en ny tilværelse i kommunen. Men flere flygtningefamilier står i kø for at få en venskabsfamilie.