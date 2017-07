Hillerød Svømmehal har været plaget af flagermusene om natten den seneste uge, men nu er hullerne, hvor flagermusene kommer ind, lukket. Foto: Kenn Thomsen

Flagermus jaget ud af svømmehal

Hillerød - 24. juli 2017

Den seneste uges problemer med flagermus i Hillerød Svømmehal skulle være slut.

- Vi har haft folk på sagen, der har arbejdet hele weekenden, så vi tror på, at vi har nu har lukket hullerne. Vi holder lukket for morgensvømningen tirsdag og onsdag for at være sikre, og så regner vi med at køre normalt fra på torsdag, fortæller Carsten Larsen, direktør i FrederiksborgCentret, der står for driften af svømmehallen.

Svømmehallen har de seneste dage været lukket om morgenen, så personalet har kunne gøre rent og tømme og rense bassinet for efterladenskaber fra flagermusene. Det er gået ud over morgensvømmerne, da svømmehallen først er åbnet klokken 10, når rengøring er slut.

Hillerød Svømmehal oplevede også problemer med flagermus sidste sommer. Flagermusene kommer i løbet af natten ind i svømmehallen via huller i loftet.

- Vi fandt nogle huller i fredags i den høje ende af svømmehallen, hvor isoleringsbåndene var faldet sammen. Vi har observeret, at de fjøj ind og ud der, men de huller er som sagt lukket nu. Vi havde også problemer med flagermus sidste år, og jeg troede egentlig, at vi havde fået lukket hullerne dengang, så jeg er overrasket over, at de er kommet tilbage, siger Carsten Larsen.

Ifølge ham er hullerne en konsekvens af, at Hillerød Svømmehal efterhånden er 40 år gammel.

- Svømmehallen er 40 år gammel, og flagermusene behøver kun et halvanden centimeter stort hul for at komme ind. Det er et bevis på, at jo ældre bygningerne er, jo mere vedligeholdelse kræver de.

FrederiksborgCentret har fremlagt et ønske om at renovere og udbygge Hillerød Svømmehal for 135 millioner kroner. Politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget har dog i første omgang sendt et anlægsønske på 500.000 kroner til et projektforslag videre til budgetforhandlingerne, så der kan udarbejdes tegninger og en beskrivelse af projektet.