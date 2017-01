Fiskeskole for udsatte unge vil nå hele landet

I tre år i træk har sommerferieaktiviteten Hillerød Fiskeskole, der især er for børn med sociale eller økonomiske udfordringer, haft stigende succes. I 2014, der var det første år, deltog 52 børn, i 2015 deltog 75 børn og sidste år deltog 157 børn. I år håber man så, at 300 børn deltager. Det oplyser Klaus Mariger Wagner, der er idemanden bag Hillerød Fiskeskole, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er ambitionen at få 300 børn igennem i år. Det ved vi ikke, om vi gør. Vi er i dialog med kommunerne. Desuden har jeg en dialog med Ungdommens Røde Kors om at kunne komme ind under deres paraply, så det netværksmæssigt er lettere at finde de her børn, siger Klaus Mariger Wagner, der er lærer og lægger frivilligt arbejde i fiskeskolen.