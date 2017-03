Finanscenter kan afhjælpe P-problemer

Her er der altid er mindst 250 ledige pladser ud af i alt 300 offentlige p-pladser. Ifølge Viatrafik skyldes det blandt andet, at for få kender til parkeringspladsen, at den ligger for langt fra bymidten, at der godt nok er to timers-parkering, men at Føtex' parkering ligger tættere på Slotsarkaderne. Derfor er der brug for bedre skiltning og ikke mindst at se nærmere på betalingen. I dag er der to timers gratis parkering, men tre-fire timers parkering ville gøre den markant mere attraktiv, lyder vurderingen, hvilket udvalgsformanden er enig i.