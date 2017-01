Se billedserie Preben Andersen fandt en håndfuld gamle udgaver af Frederiksborg Amts Avis i sit hus, da han rev en væg ned. Og så begyndte han at læse om, hvad der skete i 1938. Foto: Niels Idskov

Fin høst og ballade i Møllestræde

Hillerød - 14. januar 2017 kl. 06:41 Af Niels Idskov

På den ene avisforside har Hitler i Berlin statsbesøg fra Ungarn, på den anden er der et billede fra en hjemlig premiere på et teaterstykke af Kaj Munk. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Vi befinder os i sensommeren 1938, og det rumler ude i verden og herhjemme. Frederiksborg Amts Avis kan bl.a. fortælle, at »Slaget ved Ebro fortsættes med en Voldsomhed, som aldrig før siden de republikanske Tropper gik over Floden. En Række nationalistiske Stormangreb er slået tilbage«, stod der at læse 9. september.

Det handler selvfølgelig om Den Spanske Borgerkrig, der varede fra 1936 og tre år frem og var en forløber til Anden Verdenskrig.

Lokalt lød der mere fredsommelige toner. »Efterårsturneringen i Fodbold begynder for Gillelejes vedkommende på søndag med Kamp mod Sigerslevøster.«

- Det var en af de notitser, som jeg lagde mærke til, for jeg har selv spillet fodbold i 10 år i Sigerslevøster, fortæller Preben Andersen fra Bredevang. Det er ham, der har fundet de næsten 80 år gamle aviser, hvilket skete i december, da familien byggede om og fik revet en væg ned. En stak gamle aviser, alle fra Frederiksborg Amts Avis plus nogle få sider af Dansk Familieblad fra 1936 var brugt som isolering i væggen.

Preben Andersen, der er mekaniker på Brødeskov Kaserne, har sammen med familien kun boet i villaen på Bredevang i seks år, så han har ingen anelse om, hvem der boede i huset sidst i trediverne.

- Men det må være husets første beboere, for det er bygget omkring det tidspunkt, og jeg tror også, at ejeren bygget andre huse her på vejen, siger Preben Andersen.

Han bor lige overfor loppecentret på Jespervej, men der kom avisens udsendte alligevel foran genbrugsbutikken, for gamle dagblade er altid interessante at få fingrene i. Udover at fortælle historier fra fortiden, er de ofte også i stand til at bygge bro til nutiden - til øget forståelse begge veje.

Læs resten af historien i Frederiksborg Amts Avis lørdag.