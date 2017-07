Film under åben himmel i Favrholm

Inden filmen er der god mulighed for at spise picnic i det grønne. Man er velkommen til at tage sin egen mad med, men skal det være ekstra nemt, kan man bestille en picnickurv gennem FrederiksborgCentret på forhånd og få den udleveret til Film i Favrholm.

- At starte aftenen med en picnic i det grønne for så at afslutte den med film på det store lærred i det fri. Det er en skøn aften for mig. Og det håber jeg, at mange andre også har lyst til her i Favrholm, siger vinderen Lars Lau Jensen.