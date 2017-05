Se billedserie Stig Hansen, formand for Østfestivalens bestyrelse, modtag mandag eftermiddag årets Kulturpris af Kultur- og Fritidsudvalget. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Send til din ven. X Artiklen: Festival-formand modtog Kulturprisen 2017 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Festival-formand modtog Kulturprisen 2017

Hillerød - 09. maj 2017 kl. 20:38 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Kommunes Kulturpris blev tirsdag eftermiddag uddelt for 20. gang. I år gik prisen til formand for Østfestivalen, Stig Hansen.

- Prisen i år går til en person, der i mange år - dog med nogle års pause - har stået i spidsen for en stor tværkulturel kulturfestival her i Hillerød. En festival, der har skabt stor glæde og fornøjelse for Hillerød borgerne, og som har skabt stor respekt ud over bygrænsen og tiltrukket mange borgere fra Nordsjælland tll festivalen, sagde formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Peder Bisgaard (S), inden han afslørede årets prisvinder, der høstede store klapsalver.

For knap 20 år siden havde man i Hillerød Østfestihvalen, som foreningen Hvalen stod for i en årrække. Festivalen skabte sammenhold og glæde og betød blandt andet lavere kriminalitet i området. I oktober 2015 besluttede man på et velbesøgt beboermøde i Østhuset at genoplive festivalen. En bestyrlese blev nedsat, og arbejdet med at stable et program på benene og finde sponsorer gik i gang. Festivalen blev en stor succes, der samlede flere hundrede mennesker og endte med et overskud, som skal bruges til dette års Østfestivak, der løber af stablen den 2.-5. august.

Da Peder Bisgaard havde overrakt blomster og pris, læste han op af indstillingen af Stig Hansen.

- I forberedelserne har Stig Hansen og den øvrige bestyrelse udvist et helt særligt vedholdende engagement. Der har været store udfordringer og bekymringer under vejs, som har skabt stor usikkerhed om mulighederne for realiseringen af projektet. Stig Hansen og bestyrelsen har haft flere lejligheder til at trække sig, hvis de ville, når alvorlige vanskeligheder viste sig. Men de fortsatte i en stærk og modig overbevisning om, at en festival for børn og unge i Hillerød Øst netop nu ville være af særlig betydning for sammenhængskraft og atmosfære i lokalområdet - og for den kulturelle sammenhængskraft i hele byen.

Det var en rørt og taknemmelig prismodtager, der herefter fik ordet:

- Tak for de smukke ord. Jeg er meget beæret over, at der er nogen, der lægger mærker til det og værdsætter det, når man går og brænder for noget. Jeg kan ikke rigtig finde ro i mig selv og finde ord for det, sagde Stig Hansen, der sendte en stor tak til alle de frivillige, den øvrige bestyrelse og familien, der har måtte undvære ham i mange mange timer i løbet af planlægningen.

- Som du sagde, Peder, så har Østfestivalen haft et tilløb. Vi startede i foråret 2015 og var røget i modvind, men jeg er født med en form for hysterisk stædighed, og det var der nogen, der bakkede op om. Vi fik en rigtig stor sejr med fire helt fantastiske dage sidste år. Man følte, at man var med til at gøre en forskel. Det er netop det, der er drivkraften for mig og de andre frivillige. Dét at skabe festivalen i et område af Hillerød Kommune, der har et lidt blakket ry - som faktisk også er helt uberettiget. Vores tanke var at lave noget sammenhængskraft og noget fællesskab og stærktkulturelt forståelse. At se folks forskelligheder som styrker i stedet for som barrierer, sluttede Stig Hansen.

bjørkman