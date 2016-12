Se billedserie Mia Nielsen (tv) og Amanda Hansen (th) havde begge glædet sig til at skulle i byen 1. juledag.

Fest i byens gader 1. juledag

Hillerød - 26. december 2016 kl. 23:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Ann-Sophie Meyer

Der var masser af festglade mennesker i byen, da byens diskoteker og barer slog dørene op 1. juledag. Lyden af tre forskellige sange buldrede ud over Torvet søndag aften, da The Gap, The Old Irish Pub og Annabell åbnede. Køerne var lange, og der stod dørmænd ude foran alle tre steder for at holde styr på de mange mennesker, der glædede sig til en aften i byen.

To af de piger, der stod i køen til The Old Irish Pub omkring midnat var 25- årige Amanda Hansen og 26-årige Mia Nielsen. De havde været hjemme hos en fælles veninde tidligere på aftenen, og det var lidt forskelligt, hvor gæsterne fra privatfesten havde besluttet sig for at tage hen efterfølgende. Amanda Hansen og Mia Nielsen havde besluttet sig for at starte på The Old Irish Pub, og så skulle de på Annabell senere.

- Den 25. december er der tradition for at tage i byen i Hillerød og mødes med alle de gamle venner og bekendte og sige god jul. Det er hyggeligt at se alle dem, man ikke har set i rigtig mange år eller siden sidste år, sagde Amanda Hansen, som er opvokset i Hillerød, men som nu bor i Rødovre.

Efter omkring en time drog Amanda Hansen og Mia Nielsen tværs over Torvets strå kantsten. De skulle på Annabell, som kun har åbent én gang om året - 1. juledag. Rigtig mange andre havde fået samme idé, og Amanda Hansen mødte en masse tidligere klassekammerater fra Grønnevang Skole, som hed Kulsvierskolen, dengang hun gik der, mens Mia Nielsen mødte nogle af sine tidligere kollegaer.

For de to unge piger sluttede festlighederne omkring klokken 02.30, hvor de vendte snuden hjemad. Men der var mange andre i byen, der ikke var klar til at gå hjem på det tidspunkt.