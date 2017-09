Se billedserie Mange borgere stod i kø for at få fingrene i de gode rabatter, som blev givet i anledningen af jubilæet. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Fejrer 25 år med genbrug i Slotsgade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fejrer 25 år med genbrug i Slotsgade

Hillerød - 02. september 2017 kl. 05:32 Af Camilla Fræhr Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bag den hvide facade med det røde, ikoniske kors har frivillige knoklet i 25 år med at sortere vores mange donationer. Den lokale Røde Kors butik sorterer cirka 700 kilo poser og sække med tøj og sko om ugen, og i går blev det bevist, at hårdt arbejde betaler sig.

Butikkens jubilæum blev nemlig fejret med taler fra næstformanden Mette Eigaard og viceborgmester Kirsten Jensen, som fik lov til at genåbne butikken og klippe snoren ved indgangen. Drabantgarden stillede også op og spillede. Derudover var der rabatter og særlige tilbud at hente på dagen.

Men ikke nok med at butikken kunne fejre 25 års jubilæum, så ventede der også en prisoverrækkelse til fem frivillige medarbejdere, som hver fik overrakt en guldnål for deres arbejde i butikken gennem de sidste 25 år. Generalsekretær Anders Ladekarl kom efter butikkens åbningstid og overrakte priserne til de fem trofaste medarbejdere. En af dem, som har holdt ved i alle årene, er Astrid Lassen, som i dag fylder 81 år.

- Det er stort, og tiden er gået meget hurtig, men jeg fortsætter så længe, jeg kan, siger Astrid Lassen, som er meget begejstret for at være frivillig hos Røde Kors.

- Jeg glæder mig hver søndag aften, til at jeg skulle ned i butikken om mandagen. Vi har et forbavsende godt sammenhold og socialt samvær. Det betyder meget, at vi sammen kan hjælpe andre mennesker både lokalt og i katastroferamte områder, fortæller Astrid Lassen.

Igennem de mange år i butikken, har butiksleder Annelise Nielsen og hendes medarbejdere oplevet et skift blandt dem, som shopper hos den lokale Røde Kors butik.

- Tidligere var det sådan, at det var dem, som ikke havde råd til at købe tøj, der handlede her. Sådan er det ikke mere. Det er alle, der handler her. Vi ser heldigvis, at der kommer flere og flere unge mennesker. De står måske og skal bruge en smoking, som de ikke vil betale så mange penge for, fordi den nok kun skal bruges en enkelt gang, og så kommer de ind til os, fortæller Annelise Nielsen.

Med de i alt 65 frivillige medarbejdere, hvoraf fire er mænd, omsatte butikken sidste år for 1,2 million kroner ifølge Annelise Nielsen. Når udgifterne for butikken er betalt, så går omkring 40% af omsætningen til landskontoret, der driver det internationale arbejde, og resten går til lokal hjælp.

- For os er det også vigtigt, at nogle af pengene går til de udsatte her i byen, fortæller Annelise Nielsen og fortsætter:

- Sidste år gav vi julehjælp til 40 familier, og udover det sente vi udsatte børn på sommerlejr med deres forældre. Vi betaler også for udgifter til at opretholde blandt andet vågetjeneste, fortæller Annelise Nielsen.