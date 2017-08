Se billedserie Nina Charlotte Klein kæmpede i 2,5 år med dårligt indeklima i sin lejlighed i kommunens boligkompleks Horsevænget, før kommunen fandt skimmelsvamp. Foto: Allan Nørregaard

Fejlagtig sag om skimmelsvamp kun behandlet administrativt

Hillerød - 12. august 2017

Af Tore G. C. Rich

Boligkommissionen foretog en administrativ afgørelse uden om medlemmerne, da den fejlagtigt afviste, at der var skimmelsvamp i en lejlighed i den kommunale ejendom Horsevænget, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Da Hillerød Kommune fejlagtigt afviste en sag om skimmelsvamp i en borgers bolig i boligkomplekset Horsevænget, som Hillerød Kommune selv ejer, skete det med henvisning til en rapport, hvis metode ikke duede til at finde skimmelsvampen, og med henvisning til en afgørelse i boligkommissionen, selvom sagen aldrig havde været på boligkommissionens bord.

- Vi lænede os op af den rapport (fra Bøgh & Helstrup -red.) og boligkommissionens konklusion fra marts, hvor boligkommissionen var enig i Bøgh & Helstrups vurdering, udtalte Hillerød Kommunes ejendomschef Lone Byskov i torsdagens udgave af Frederiksborg Amts Avis.

Her beskrev vi, hvordan borgeren Nina Charlotte Klein oplevede kraftige gener med irriterede luftveje, kronisk træthed og hovedpine og gennem 2,5 år havde kæmpet for at få kommunen til at anerkende, at der var noget galt med hendes lejlighed. Frederiksborg Amts Avis skrev første gang om sagen i juni, og efter fortsatte klager fra borgeren fik kommunen herefter Teknologisk Institut til at undersøge bygningen. Instituttet fandt kraftig vækst af skimmelsvamp i både Nina Charlotte Kleins lejlighed i gulvet og i loftet, samt i hendes ovenbos lejlighed, og begge er genhuset, mens der bliver renset. Samtlige fire andre lejligheder i bygningen, samt to andre bygninger i Horsevænget er nu ved at blive undersøgt for skimmelsvamp af Teknologisk Institut.

Instituttet fandt samtidig, at Bøgh & Helstrup, som kommunen i første omgang havde bestilt til at vurdere lejligheden, havde benyttet en metode med støvprøver, som ikke er egnet til at finde skjult skimmelsvamp.

Rapporten er dateret 21. februar. 20. marts henvender Nina Charlotte Klein sig til boligkommissionen, og 31. marts svarer boligkommissionen Nina Charlotte Klein, at den ingen mulighed har for at gøre noget i forhold til hendes henvendelse, da der allerede er foretaget en skimmelsvampundersøgelse. I stedet anbefaler boligkommissionen, at Nina Charlotte Klein følger rapportens konklusion om at gøre grundig rent.

Rapporten er underskrevet af en nu pensioneret sekretær i kommunen og har altså ikke været behandlet af medlemmerne, der blandt andet tæller tre byrådspolitikere, Louise Colding Sørensen (S), der er formand, Bente Claudi (K) og Ole Stark (V), foruden fagfolk.

- Sagen har ikke været behandlet på et kommissionsmøde, dermed er det en administrativ afgørelse, fastslår sektionsleder, Miljø, Byg og Beredskab, Lone Henriksen over for Frederiksborg Amts Avis.