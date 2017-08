Artiklen: Far varetægtsfængslet for sex-overgreb mod datter

Hillerød: Ifølge sigtelsen, som anklageren læste op i retten, sluttede de seksuelle overgreb, en nu 60-årig mand begik mod sin datter i Hillerød, for to år siden, da datteren var omkring 18 år gammel. De begyndte i 2005, da hun var omkring otte år gammel.

I det andet forhold er manden sigtet for både blufærdighedskrænkelse af datteren og incest. Her skulle han i samme tidsperiode flere gange ugentligt have givet og modtaget oralsex. Ifølge sigtelsen, som anklageren læste op i retten, forsøgte manden også at skaffe sig samleje med pigen, men det lykkedes ikke, »fordi hun var for stram«.