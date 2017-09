Familier fejrede Børnehuset Buen

Se billedserie Buffen står klar med et overflødighedshorn af lækre tilbud til ganen, som forældrene har været med til at stå for. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød - 15. september 2017

Børnehuset hjælper dagligt familier, men i går var det familiernes tur til at give lidt igen. Allerede når man drejer ned ad Buevej kan man høre, hvordan børnene løber rundt og hygger sig på gårdspladsen. Når man kommer tættere på, kan man se det hvide hus på hjørnet i buen, hvor gårdspladsen et gjort klar til fødselsdag med flag og balloner. Der er stillet borde op, som er overdækket af et stort hvidt telt, og på bordene står små fade klar med velkomstdrinks.

- Der kommer nogen! råber en af drengene til de andre børn. Straks løber børnene hen og giber fat i et fad og fortsætter i løb ud til indkørslen, hvor flere gæster er ved at ankomme.

Alle træder ind på gårdspladsen med en velkomstdrink og møder hinanden med knus og kram. De er alle sammen kommet for at fejre Børnehuset Buens 10 års jubilæum.

Gitte Jørgensen er leder på Børnehuset Buen, og hun glæder sig over, at hun nu kan fejre 10 års jubilæum.

- Nu står vi ti år efter og Børnehuset er vokset og blevet så stort, som jeg synes, det kan bære. Det er fantastisk, og det er en god følelse, siger Gitte Jørgensen og fortæller, at det er lykkes for hende at lave et sted, som kan arbejde med de problematikker, der kan være i en familie og samtidig møde problematikkerne der, hvor de er, og ikke være bundet af så mange regler eller retningslinjer.

- Det at have en idé, tro på det og se, at det faktisk virker. Det kan næsten ikke blive større, siger hun.

Børnehuset hjælper familier med blandt andet at holde fødselsdage for børnene. I går kunne Børnehuset Buen selv lade sig fejre af familierne på sin egen 10 års jubilæumsdag. Stortset alle havde meldt sig til at hjælpe på dagen, fortæller Gitte Jørgensen.

De 10 år i Børnehuset Buen har givet Gitte Jørgensen troen på mulighederene og forandringerne.

- Nogle gange kan man sige, at det er helt umuligt, men det er det ikke. Det er noget med, at der i alle folk bor mulighed for forandring, hvis man bare længe nok tror på det. Vi har respekt for, at alle gør det bedste, de kan, og hvis man gør noget, som ikke er hensigtsmæssigt, så er det, fordi man ikke har set en anden vej, men det kan man jo hjælpe dem med at gøre, siger Gitte Jørgensen.