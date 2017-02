Tue Tortzen har været en af drivkræfterne bag Fælleslisten siden 1989. Han er dog ikke ked af, at lokallisten nu lukker. Han ser det i stedet som en naturlig udvikling, da Fælleslisten og Enhedslisten altid har været meget ens. Foto: Allan Nørregaard

Fælleslisten nedlægger sig selv og stiller op for Enhedslisten

Hillerød - 23. februar 2017 kl. 05:09 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Ved kommunalvalget i november vil liste T ikke længere optræde på stemmesedlen. I stedet vil liste Ø være repræsenteret på sedlen.

På en generalforsamling har Fælleslisten besluttet at nedlægge sig selv og stille op for Enhedslisten ved det kommende kommunalvalg. Enhedslistens Hillerød afdeling har efterfølgende besluttet at stille op til kommunalvalget.

Tue Tortzen fra Fælleslisten oplyser til avisen, at Fælleslisten sidder i byrådet perioden ud, for »folk skal have det, de har stemt på«. Nedlæggelsen af lokallisten sker derfor ikke lige nu. Ifølge Tue Tortzen er beslutningen om at stille op for Enhedslisten en naturlig udvikling:

- Siden vi kom i byrådet i 1990 har vi haft en aftale med Enhedslisten om, at vi tager os af det kommunalpolitiske. Det har fungeret fint, og vi har haft rigtig god opbakning og indflydelse. Men der har også været forvirring om forskellen på de to organisationer, særligt op til valgene. Samtidig flytter der mange nye vælgere til kommunen - folk som ikke har de sidste 25 års kommunehistorie med sig. Så for fremtiden er vi en del af Enhedslisten som alle kender på landsplan, siger Tue Tortzen i en pressemeddelelse.

Politiken bliver der dog ikke lavet om på, understreger han:

- Vi holder altid med de små, miljøet har første prioritet, og vi vil have boliger, uddannelse og arbejdspladser til kommunen, så der er råd til at forbedre forholdene for børn, gamle og kultur. På det tekniske område vil vi bruge de penge, som kommer ind på jordsalg til trafiksikring og cykelstier, reparation og fornyelse af kommunens bygninger og bedre vedligeholdelse af vejnettet så det ikke forfalder, siger Tue Tortzen.

Han anerkender, at der er mere frihed i at være en lokalliste end et parti, som sidder i både regionsrådet og Folketinget, men han garanterer, at lokalpolitikken ikke vil blive styret fra toppen af partiet.

- Lokalpolitik skal føres lokalt, og det skal hovedorganisationen forstå, siger han.

Enhedslistens kommunalpolitiske program fra 2013 bliver pudset af og fornyet i løbet af de næste par måneder.

- Nu stiller Enhedslisten i Hillerød op og er klar til at markere sig som Liste Ø med nogle klare lokalpolitiske synspunkter. Vi skal også have nogle flere kandidater, for vi regner med at gå betydeligt frem ved valget. Politikken er svinget for meget til højre i Hillerød, og det er os som skal holde et fornuftigt flertal på den rigtige side af midten, siger Johny Christiansen fra Enhedslisten i Hillerød.