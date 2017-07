FOSS investerer igen i Hillerød

Udvidelsen bliver en ekstra længe på 10.000 m2 som hæftes på de nuværende 12.000 m2. Illustration: Foss Foto: Kirstine Mengel/Photographer Kirstine Mengel

Hillerød - 01. juli 2017

Virksomheden Foss udvider sit domicil i Hillerød med det dobbelte, og lægger en ny millioninvestering i byen. Medarbejderne er nemlig ved at vokse ud af det 12.000 m2 store domicil i Hillerød, og Foss planlægger derfor at bygge 10.000 m2 til, så Foss i alt vil kunne få plads til 400 medarbejdere, primært inden for Research&Development (R&D), altså medarbejdere, der arbejder med forskning og udvikling. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Her i huset rundende vi i marts de 200 medarbejdere, og nu er vi oppe på 210. Og i 2018 regner vi med at være 280 medarbejdere, fortæller CEO i Foss, Kim Vejlby Hansen.

Dermed har Foss fordoblet antallet af medarbejdere inden for R & D i Danmark på ganske få år, og det skyldes at Foss' omsætning kun går en vej: Opad.

- Det er på en utrolig positiv baggrund. Vi har en ambition om hele tiden at bruge 10 procent på innovation. Så når vores omsætning vokser, har vi mulighed for at investere i udvikling, siger Kim Vejlby Hansen.

Tilbygningen til Foss domicil, som Foss kalder Foss Innovation Center, bliver døbt Innovation Center II, og skal opføres i samme arkitektur som den nuværende. Det nye center kommer til at ligge i sammenhæng med den nuværende bygning. Kim Vejlby Hansen ønsker ikke at oplyse, hvor meget Foss kommer til at bruge på tilbygningen, da opgaven først nu er på vej i udbud.

Tilbage i 2010 købte Foss den 100.000 m2 store grund af Hillerød Kommune for 35 millioner kroner, og brugte siden 200 millioner kroner på at opføre domicilet, som nu er begyndt at stramme om skuldrene på virksomheden.

- Det havde nok været billigere at bygge større den gang. Men vi vil ikke ærgre os over, at det er gået bedre, end vi har regnet med, siger Kim Vejlby Hansen, som ikke vil afvise, at Foss annoncerer en ny udvidelse i Hillerød igen om få år.

- Der er plads på grunden til, at vi kan lave yderligere udvidelser ud over det her, siger han.

Foss har stadig medarbejdere på virksomhedens gamle lokaler på Slangerupsgade, og det fortsætter Foss med at have. Her har virksomheden sin produktion og indkøbsafdeling.