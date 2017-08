Hjernesagens frivillige kredser om brugerne. Der er 5-6 frivillige tilknyttet værestedet. Foto: Allan Nørregaard

Et nyt og bedre sted til Hjernesagen

Hillerød - 02. august 2017 kl. 14:47 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hjernesagen i Nordsjælland har åbnet værested på Rønnevangs Allé, til erstatning for det gamle vørested på Viemosegård. Og det glæder formand Lisbet Kragh.

- Det her er bare fantastisk.Viemosegård er en gammel bondegård, hvor nogle af brugerne ikke kunne komme ind, fordi de er i kørestol. Og der var ikke noget handicaptoilet, siger Lisbet Kragh, som nu kan glæde sig over, at alle brugerne kan komme på toilettet og ikke skal holde sig til de kommer hjem - eller klare sig med en ble.

Nu er der både handicaptoilet og bedre plads til alt det, Hjernesagen gerne vil tilbyde medlemmerne.

Det er et stort rum med plads til en togbane, billard og bordtennis, og et hyggeligt hjørne med tv og sofaer. Et par brikse, hvor man kan lægge sig ned, hvis man trænger til det. Der er plads til at bruge computere, spille skak, tegne og male, og endda et kniplebræt.

Brugerne af værestedet er oftest er ramt af blodpropper, der har givet hjerneskade og delvis lammelse af kroppen. Er skaden sket i den venstre side af hjernen, kan det også gøre, at man mister evnen til at tale, eller får store problemer med at få ordene ud.

- Der er også nogen, som ikke bliver lammet, men som får kognitive skader og har svært ved at huske. Det er et spørgsmål om en brøkdel af milimeter, hvordan det påvirker dig, siger Lisbet Kragh.

- Men jeg har aldrig været et sted, hvor jeg har grinet så meget som her. Humoren er ikke ramt, siger hun.

Der er åben hus hos Hjernesagen torsdag den 3. august, klokken 13.30 til 15.00. Værestedet holder åben for medlemmer af Hjernesagen hver tirsdag og torsdag klokken 10 til 15.