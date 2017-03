Se billedserie Dan Riise kan i år fejre 20 års jubilæum som byrådsmedlem for Venstre. Til november stiller han op igen. Foto: Kim Rasmussen

Erfaren landmand og politiker fylder 50 år

Hillerød - 05. marts 2017 kl. 13:36 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dan Riise (V) har været landmand i 32 år og lokalpolitiker i 20 år. Hans hjerte banker for miljø- og teknikområdet, hvor han føler, at han er med til at gøre en forskel. Søndag den 5. marts fylder han 50 år.

Dan Riise har altid vidst, at han ville være landmand. Da han var 18 år, startede han sin egen maskinstation, efter at have gået på landbrugsskolen i Ringsted. Han lånte sin fars traktor og købte en såmaskine, og så gik han i gang.

- Jeg gik altid og hjalp, når jeg ikke var i skole. Vi boede i sidste parcelhusrække ud til markerne. Min første løn var en pose kartofler og en tikroneseddel, og det var efter at have arbejdet hele efterårsferien med at tage kartofler op. Jeg var så stolt af den 10'er, og at jeg kom hjem med en pose kartofler til min mor. Jeg gik i femte eller sjette klasse. Jeg er ked af, at jeg ikke har gemt 10'eren. Det har sikkert været sort, griner Dan Riise.

Han voksede op i parcelhus i Stenløse. Da han gik i 8. klasse, købte forældrene »Enggården« i Skævinge, men Dan flyttede ikke med, fordi han skulle passe sin skole. I stedet flyttede han ind hos en landbrugsfamilie i Stenløse og boede der, indtil han havde gjort skolen færdig.

Kort tid efter at Dan Riise var begyndt med landmandsforretningen mødte han sin kone Evelyn. I 1991 fik de deres første datter, Nanna, og i 1993 købte de halvdelen af »Enggården« af Dans forældre og byggede en længe til. I 1996 kom datteren Caroline til, og i 2000 købte de den anden halvdel af gården.

Dan Riise lever i dag af at forpagte og passe andre folks jorde, og han har med tiden satset mere og mere på græs, som han sælger til rideskoler. Derudover står han for saltning og snerydning - blandt andet af cykelstierne i den gamle Skævinge kommune.

Derudover er han taxavognmand og har nogle biler kørende for sig i Taxa Nord.

- Det er mange år siden, jeg selv har kørt, for jeg har ikke tid længere. Jeg startede, fordi jeg kunne se, at landbrugets økonomi var elendig. Det var den dengang, og det er den stadigvæk. Jeg tænkte, at jeg var nødt til at gøre noget, så jeg passede landbrug om dagen og kørte taxa om aftenen. Det gjorde jeg i fem år. Taxavognmanden, som jeg kørte for, endte med at blive min svigerfar faktisk. Evelyn begyndte at være mere og mere hjemme, når jeg kom og afregnede, og så var der en dag, hvor hun ikke kunne komme hjem, og så måtte jeg hente hende, fortæller Dan Riise med et smil.

Hvor det var helt naturligt, at Dan Riise blev landmand, lå det ikke i kortene, at han skulle få en lang karriere inden for lokalpolitik.

- Vi har aldrig snakket politik i mit barndomshjem. Der var klare holdninger, men jeg vil tro, at mine forældre var i den borgerlige ende ovre i den socialistiske som CD og Socialdemokraterne, men de blev nok mere Venstre eller Konservative, da jeg blev politisk aktiv, fortæller Dan Riise.

Det var den tidligere V-formand i Skævinge kommune Axel Kofoed, der omkring år 1889-90 bankede Dan Riise på skulderen og sagde, at han skulle med i bestyrelsen. Han blev valgt ind og sad i et par år, inden han i 1993 blev opstillet til byrådet i Skævinge kommune og blev valgt som 1. suppleant. I 1997 kom han ind, da et af medlemmerne forlod byrådet. Han var formand for teknisk udvalg i Skævinge i ni år og har siden kommunesammenlægningen i 2007 været en del af byrådet i Hillerød Kommune, medlem af Miljø- og Teknikudvalget og med i bestyrelsen i Hillerød Forsyning.

- Jeg bilder mig ind, at jeg gør en forskel for vores by, vores veje, vores miljø, lokalplaner og i forhold til næste generation. Selvom man sidder i opposition, og det bliver skåret hårdt op i aviserne en gang imellem, så synes jeg faktisk, at meget af det foregår i en god dialog, og at man har rigtig meget indflydelse, sige Dan Riise og fortsætter:

- Der er selvfølgelig ideologiske forskelle - især mellem mig og Tue (Tortzen, red.), men sådan er det, og der er også mange ting, vi er enige om - heldigvis. I teknisk udvalg har vi det godt sammen, vi snakker godt sammen, og vi kan godt lide hinanden som mennesker. Vi har respekt for hinanden. Engang imellem ryger der en finke af panden, for der er vi ikke enige, men så tager vi den, og det er ikke noget, der påvirker næste punkt eller kaffen bagefter.

Han stiller op til byrådet igen til november, og han håber, at han kan overtage formandsstolen i Miljø- og Teknikudvalget. Men borgmesterkæden er han på ingen måde interesseret i.

- Jeg har modsat alle mulige andre ikke nogen politiske ambitioner om at bliver borgmester. Jeg har ikke noget behov for hverken at komme meget i avisen eller blive borgmester. Jeg har ikke lyst til at forsvare hvad som helst hele tiden. Jeg vil have lov at lægge telefonen væk, siger han.

Måske derfor bliver fødselsdagen også fejret under private former i former med brunch for familien.