Se billedserie Naturens Dag på Skovskolen i Nødebo bød på nye opdagelser - især for børn. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

En dag i skoven med plads til alle

Hillerød - 11. september 2017 kl. 05:46 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et par af bænkene var stadig lidt våde efter lørdagens store regnvejr, men det blev ordnet med en klud, og så var alt klar til Naturens Dag på Skovskolen. I klar solskin og tørt vejr til løjerne på de 16 hektar. Et slaraffenland for børn og andre nysgerrige sjæle, der i stort tal var mødt op og blev mødt af Jagthornblæsernes fanfare samt velkomstord af Skovskolens forstander Thomas Færgeman suppleret af den lokale skovrider Jens Bjerregaard fra Naturstyrelsen Nordsjælland. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det var Færgemans første runde med Naturens Dag, idet han indtog forstanderstolen på Skovskolen 1. april, så det var med stor forventning, at han tog imod gæsterne.

- Det her er jo alle tiders chance for at vise skoven og Skovskolen frem. Der er mange tilbud her i dag, og når man ser det i sin helhed handler det også om at vise, at skovbrug også er et erhverv. Man kan opleve naturen, men man kan også opleve, hvordan vi bruger naturen, beskærer træer osv, siger Thomas Færgeman.

Naturens Dag er et landsækkende arrangement, og Skovskolen for foden af Gribskov er det sted overhovedet i hele landet, hvor man kan se mest og hvor der er flest tilbud - hvad enten det drejer sig om at se på udstoppede fugle og andre dyr, ride på heste, udforske skovens hemmelige stier eller noget helt fjerde. Med eller uden guide.

Netop ved fuglene står syvårige Christoffer fra Ørby sammen med sin fætter, 11-årige Sylvester fra Kagerup. De beundrer begge kongeørnene, den klart største af de udstoppede fugle.

- Men vi skal over og lave en bue og skyde med pile. Det er det, som vi er kommet efter, siger Christoffer og trækker Sylvester med sig. Sammen med lillesøster, mor og mormor.

- Jeg vil også gerne prøve at kravle i de høje træer, tilføjer Sylvester.

Et sted bages der snobrød, et andet sted sker der afbarkning af træstammer, og et tredje sted er der kulsvidning og tjærebrænding. Endelig kan man få en snak om den lokale Nationalpark og give sine bud på indholdet. Skovskolens folk er på plads overalt i området, klar til at besvare spørgsmål og diskuttere - samt uddele brochurer og byde på god mad og kaffe, økologisk saft og hjemmebagt brød.

- Det er en dejlig aktiv dag, siger Thomas Færgeman. Forstanderen, der bor på Frederiksberg og har sommerhus i Asserbo, kom her første gang i praktik som forstkandidat.

- Jeg var 19 år, og det var i 1984, at jeg gennem tre uger her på Skovskolen bl.a. lærte at bruge en motorsav, fortæller forstanderen og taler med stolthed om de tre uddannelser, som Skovskolen den dag i dag byder på.

- Skoven er for os allesammen, jægere, lystfiskere, ornitologer osv samt alle dem, der bare ønsker at gå en tur. Det er den mangfoldighed, som vi gerne vil vise på Naturens Dag.