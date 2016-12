En anholdt og flere berusede

En 18-årig mand fra Hundested er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, da han blev taget i at tisse på Torvet foran »The Gap«. Det skete omkring klokken et, og et par timere senere var den gal igen på Torvet. Denne gang var det en 20-årig mand fra Hillerød, der ikke kunne finde ud af at opføre sig ordentligt. Msom vagtchefen hos Nordsjællands Politi udtrykker det, så »skabte han sig«, og så meget, at han fik lov til at overnatte i detentionen og sove rusen ud, Også en 19-årig mand fra Hillerød er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen efter en våd nat.