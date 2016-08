1. behandlingen af Budget 2017-20 starter i morgen i Økonomiudvalget, og politikerne har nu fået mulighed for at fjerne en række spareforslag, da kommunens finansielle råderum er på hele 191,3 millioner kroner. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ekstra 191 mio. kroner til budgettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekstra 191 mio. kroner til budgettet

Hillerød - 30. august 2016 kl. 00:00 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I morgen onsdag går politikerne i gang med at forhandle de kommende års budget, men allerede inden, de har sat sig til bordet, er der gode nyheder til borgerne. Direktionen har fremlagt et budgetforslag, der viser, at byrådet har et finansielt råderum på 191,3 millioner kroner i perioden 2017-2020, hvilket svarer til et finansielt råderum på cirka 48 millioner kroner pr. år.

Råderummet kræver, at politikerne gennemfører alle de spareforslag, som udvalgene har lagt frem, og at man overholder byrådets vedtagne »Politik for Økonomistyring«, der blandt andet betyder, at kommunens gennemsnitslikviditet skal være mindst 100 millioner kroner i budgetperioden.

- Det er ekstraordinært, at råderummet er så stort, men vi lavede omvendt også et omprioriteringsbidrag på 2,5 procent, som udvalgene skulle finde besparelser for, og der lavede vi et mindre et sidste år, fortæller borgmester Dorte Meldgaard (K).

Pengene kan ifølge direktionen bruges til at forøge kassebeholdningen, yderligere afdrag på kommunens gæld, fravælgelse af indarbejdede finansieringsforslag, tilvalg af yderligere aktivitetsudvidelser og anlægsønsker eller justering i skatte-, afgifts- eller takstniveauerne. De 191,3 millioner kroner giver politikerne flere muligheder for at vælge til, end hvad der har været tilfældet i de senere års oplæg.

Dorte Meldgaard mener da også, at pengene skal bruges i stedet for at ligge i kommunekassen.

- Jeg vil tro, at det handler om at få fjernet spareforslag og få noget udvikling ind. Vi kunne også afvikle gæld, men en af vores styringsindikatorer for økonomistyring siger, at vi skal afdrage mere, end vi optager, og så længe den er opfyldt, så er det et godt udgangspunkt. Vi har enormt stort fokus på forebyggelse, og der er nogle af indsatserne, der kan give store økonomiske udfordringer senere, hvis vi sparer nu. Så vi skal investere, både i bygninger, veje og mennesker. Der er masser af områder, hvor vi gerne vil udvide, blandt andet området i bymidten. Så det er en balance, hvor vi prioriterer forbyggelse og giver mulighed for udvikling, siger Dorte Meldgaard.