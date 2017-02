Se billedserie Det fremmer i en række tilfælde et ejerskifte af en virksomhed, hvis firma og firmalokaler etableres som to separate selskaber, fortæller Jørn Haandbæk Jensen. Foto: Allan Nørregaard

Ejerskifte: Konverter ejendom til ApS

Hillerød - 01. februar 2017 kl. 15:39 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er især, når et firma skal ejerskiftes, at det kan være en fordel at adskille et firma og en erhvervsejendom i to selvstændige selskaber. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Er firmaet fem millioner kroner værd, og er firmaejendommen fem millioner kroner værd, kan det være en stor mundfuld for en køber at overtage begge dele. Men kan køberen udelukkende købe firmaet og leje sig ind i firmalokalerne, er ejerskifte mere overskueligt.

- Derfor fremmer det i en række tilfælde et ejerskifte af en virksomhed, hvis firma og firmalokaler etableres som to selvstændige selskaber, og den nye firmaejer udelukkende skal overtage selve firmaet. Det er en fremgangsmåde i fremmarch.

Det siger advokat fra Advokathuset Nordsjælland med adresse i Hillerød, Jørn Haandbæk Jensen, og han bakkes op af erhvervsejendomsmægler Johnny Hallas fra DanBolig Erhverv i Hillerød.

Jørn Haandbæk Jensen forklarer, at selskabskonstruktionen ofte vil være, at firmaejeren stifter et holdingselskab knyttet til hans person, og at holdingselskabet ejer to sidestillede selskaber: Firmaet eventuelt som et aktieselskab og erhvervsbygningen eventuelt som et anpartsselskab.

- Det er dog ligegyldigt, hvilken slags selskabstype der er tale om med hensyn til drifts- og ejendomsselskabet, tilføjer han til Frederiksborg Amts Avis.

- Når firmaet ejerskiftes på den facon, får den gamle firmaejer ikke erhvervsejendommen solgt i forbindelse med ejerskiftet af firmaet. Det kan være ulempen, men hvis det er det, der skal til for at få firmaet ejerskiftet, kan det alligevel være en god løsning. Så kan den gamle firmaejer enten beholde ejendommen og glæde sig over en lejeindtægt, eller den gamle firmaejer kan forsøge at sælge ejendomme til en ejendomsinvestor, forklarer Jørn Haandbæk Jensen fra Advokathuset Nordsjælland og Johnny Hallas fra DanBolig Erhverv samstemmende.

- Derudover kan der være en økonomisk fordel forbundet med at konvertere en erhvervsejendom til et ApS, gør de opmærksom på.

- Når en ejendom skal handles på den facon, er den juridisk ikke en ejendom, men et anpartsselskab. Derfor sparer man afgifter i form af blandt andet tinglysningsafgiften i forbindelse med handlen. Det gør det billigere at sælge en ejendom som et selskab fremfor som en ejendom, siger de.

- Det er dog sjældent den besparelse, der gør, at firmaejere vælger at sælge en ejendom som et selskab. Det er som oftest for at fremme et generationsskifte, skønner advokat Jørn Haandbæk Jensen.

Erhvervsejendomsmægler Johnny Hallas er enig.

- Selvom en ejendom sælges som et ApS, er det ofte stadig en erhvervsmægler, der formidler handlen. Sammen med en mægler og en advokat skal man som sælger tage stilling til, om det er den ene eller den anden måde, der er den bedste at afhænde sin erhvervsejendom på. Herunder også se på eventuelle afskrivningsmuligheder i ejendommen, siger han til Frederiksborg Amts Avis.