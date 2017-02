EDC Erhverv i Nordsjælland vinder Børsen Gazelle pris

Hillerød: Børsen Gazelle-prisen uddeles blandt de hurtigst voksende virksomheder i Danmark. Det er lige nøjagtigt hvad EDC Erhvervs afdelinger i henholdsvis Randers, Hillerød og Kolding belønnes for at være med deres seneste modtagelse af Børsen Gazelle-prisen 2016. Priserne vidner ifølge EDC selv om, at ejendomsmarkedet i provinsen er stadigt opadgående, og derfor vil det fortsat være EDC Erhvervs strategi at være lokalt til stede.

- Vi er naturligvis stærkt til stede i storbyerne - men samtidigt er en af vores virkelige styrker det indgående lokalkendskab og evnen til at kombinere de to perspektiver. Derfor har vi erhvervscentre i landets 22 største byer - seneste Slagelse - og det giver unikke fordele. Bl.a. fordi vi derved kan tilbyde både lokal indsigt - og et landsdækkende netværk der arbejder sammen på tværs af landet. Vi arbejder med et landsdækkende Køber-/Lejerkartotek, der sikrer, at samtlige af vores erhvervscentre arbejder sammen om at matche potentielle søgere med ejendomme/lokaler, siger Robert Neble Larsen, formand for erhvervsdivisionen EDC Erhverv.