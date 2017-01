Se billedserie Der var 220 deltagere i det første af seks duathlon-konkurrencer her i vinter i Xterra Nordic-serien. Foto: Kim Rasmussen

Duathlon er også en kamp for arrangører

Hillerød - 30. januar 2017 kl. 05:47 Af Niels Idskov

Kenneth Munk fra Xterra Nordic har prøvet at arrangere løb i snevejr, og det kræver sit, får så skal man ud i terrænnet og lave spor til cyklister og løbere. Sådan var det ikke søndag i Gribskov, da 220 deltagere i koldt gråvejr, men fint føre var på plads til et krævende duathlon, som de hurtigste klarede på to timer og de langsomste på lidt over tre timer. det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den kendte roer med de mange medaljer, Eskild Ebbesen, var vanen tro meldt til start til den hårde udfordring, men udgik efter få meter, idet han havde pådraget sig en fibersprængning. Men ellers kom langt de fleste af deltagerne - fra teenage-alderen og op til ca. 60 år - nogenlunde helskindet i mål, og det trods visse vanskeligheder undervejs, så som punkteringer m.m. Hele 40 kvinder deltog i løbet, et overraskende højt antal.

En duathlon i består i Xterra Nordic-serien af fem km løb, 20 km mountainbike og så igen fem km løb - og arrangementet var det første i en vinterserie med seks løb, heraf tre på Sjælland og med Teglstrup Hegn ved Helsingør på programmet i marts.

Mens anstrengelserne i Gribskov mellem Gadevang og Nødebo var personlige udfordringer for deltagerne, så føler arrangørerne også, at de altid er til en slags eksamen.

- Vi har lavet sportsevents siden 2006, fortæller speaker og arrangør Andreas Jeppesen. Han er en af de fem heltidsansatte i Running 26, som er firmaet bag - og som siden 2014 har haft de nordiske rettigheder på at arrangere Xterra Nordic-løbene. Det vil bl.a. sige duathlon om vinteren og triathlon om sommeren.

- Der er stor konkurrence på det her marked, der laver sportsevents - herunder til private virksomheder - ja faktisk er vi lidt for mange firmaer til det her marked siger Andreas Jeppesen. Så han og Kenneth Munk er enige om, at det gælder om at lave et så godt og velarrangeret løb som muligt.

- Det gælder også om at blive set af omverdenen, og vi var glade for at få tv-tid, som det skete, da da arrangerede den triathlon-konkurrence, som »Rigtige Mænd« var med i for et par år siden, fortæller Andreas Jeppesen.