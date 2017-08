Dronningen er med til at fejre Slotskirken

- Jeg er glad for, at det nu kommer til at ske, for det har hele tiden været et stort ønske at få dronningen som gæst til festgudstjenesten. Derudover er det også ganske naturligt. Slotskirken er jo opført som et luthersk fyrstekapel, som kongens kirke, og dronningen er formelt set kirkens øverste myndighed. Det er hende, der udnævner biskopper og provster, og det er dronningen, der autoriserer nye salmebøger og bibeloversættelser, siger Jørgen Christensen, der dog også kalder festgudstjenesten for en lokal begivenhed.