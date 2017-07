Dorte Meldgaard afviser: - Mette meldte selv fra til møderne

Mette Thiesen har selv en opfattelse af, at Dorte Meldgaard og Bente Claudi afskar hende fra beslutninger og først informerede hende meget sent, så de »kunne klappe tingene af og få ro på bagsmækken«, som Mette Thiesen formulerer det.

- Hvis vi har et demokrati, så prøver vi at tale os til enighed. I en lille gruppe med kun tre medlemmer, så vil det jo som oftest være to mod en, hvis vi ikke kan blive enige. Med hensyn til de sidste omkring ni månede, så har vi næsten ikke set hende til gruppemøder. Jeg har prøvet at rykke rundt og få kalendrene til at gå op, men det er jo begrænset, hvor mange gange man kan rykke rundt på gruppemøder og ringe frem og tilbage, siger Dorte Meldgaard.