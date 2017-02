Det var noget ligesom med Pernille Blume

Peter Rasmussen rejser ikke længere rundt som elite-spiller, men er stadig aktiv som førstesingle på Hillerød Badmintonklubs divisionshold. Foto: Kim Rasmussen

Hillerød - 11. februar 2017 kl. 06:11 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Umiddelbart vil svaret være Morten Frost, Poul-Erik Høyer eller Peter Gade, når spørgsmålet lyder, hvem der er dansk badmintons største stjerne i herresingle. Og nok har de tre herrer vundet mange store titler, men ingen af dem har formået kunne skrive verdensmester på sit cv. Det kan til gengæld Peter Rasmussen fra Hillerød.

- Ja, du kan sammenligne mig med svømmeren Pernille Blume, der også kom fra baghjul sidste år og overraskede med at vinde OL-guld, griner Rasmussen, nu 42 år, og i dag som dengang repræsentant for Hillerød Badmintonklub. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Faktisk er det kun lykkedes for to danskere at ende øverst på herresingle-podiet ved VM. Den anden er Flemming Delfs, der strøg til tops ved det allerførste VM i Malmø i 1977. 20 år senere triumferede Peter Rasmussen, og nu er der igen gået 20 år - uden at der i den periode har været en dansk verdensmester i herresingle.

- Jeg synes også, at det er på tide, at en dansker bliver verdensmester igen. Det er da meget passende, når der nu igen er gået 20. Heldigvis er der også gode bud på det. Især på herresiden er dansk badminton ret stærk igen. Tag bare sidste år, da herreholdet vandt Thomas Cup, VM for hold, for første gang nogensinde. Det er altså noget af en præstation at tage til Østen og hold hovedet koldt overfor de asiatiske publikum. Jeg har selv prøvet det, siger han - og håber at enten Viktor Axelsen, Jan Ø. Jørgensen og den helt nye komet Anders Antonsen kan gå hele vejen i det skotske.

Peter Rasmussen leger lidt med tanken om selv at tage til VM i år - som turist, selvfølgelig.

- Det er jo netop i Glasgow, hvor jeg selv vandt for 20 år siden, at der skal spilles om VM. Så det kunne være sjovt at tage derover igen. Det sker i øvrigt indimellem, at jeg bliver mindet om min VM-titel. Der er overraskende mange, der kan huske det, siger Peter Rasmussen.

Udover VM-titlen i 1997 blev han europamester i 2002, han vandt DM to gange og blev en enkelt gang nordisk mester i herresingle.

Til gengæld vandt han aldrig All England, som Poul-Erik Høyer og Peter Gade sejrede i henholdsvis to og én gang. Høyer, der ligesom Peter Rasmussen i sin sene karriere spillede for Hillerød, vandt udover OL-guld i 1996 også EM tre gange. Peter Gade er samlet set næsten lige så vindende som Morten Frost, men de nåede begge ved VM kun frem til finalen - og vandt sølv.

- Men det var nu også en hård kamp den mod Sun Jun. Godt det ikke var i det hel Indonesien eller Malaysia, men i det nordlige Europa, at det foregik. Vi spillede i over to timer, og han fik krampe i tredje sæt, så jeg var i ret god form dengang, griner Peter Rasmussen. Hans finalesejr i 1997 lød på cifrene 16-17, 18-13 og 15-10.

