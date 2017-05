Foto: Allan Nørregaard

Det hemmelige slot slår portene op

Hillerød - 20. maj 2017 kl. 08:32 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ny vinde blæser ved Egelund Slot på Hillerødvej nær Nødebo. Slottet, som er kendt som dansk erhvervslivs eksklusive mødested, inviterer to lørdage i løbet af sommeren indenfor i slotsparken til udendørs koncerter. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Koncerterne er planlagt i forbindelse med slottets 100 års jubilæum - på onsdag den 23. maj er det nemlig 100 år siden, Egelund stod færdigt og bygherren, Dronning Louise, kunne rykke ind i de nybyggede kongelige gemakker.

- Når vi gerne vil åbne mere op for Egelund, er det fordi vi synes, vi har en dejlig ejendom med en dejlig historie om Dronning Louise, der byggede det som et sted, hvor man kunne få lidt ro og fordybelse, siger Jens Gotlieb, som er administrationschef på Egelund.

Egelund Slot ynder ellers at holde lav profil for at sikre freden for de ofte ganske prominente gæster, der kommer til det tidligere kongelige slot på kurser og møder.

Slottet er ejet af Dansk Arbejdsgiverforening og bruges udelukkende til møder og konferencer. Arbejdsgiverforeningen holder kurser her, og det er ofte på Egelund, de politiske partier holder deres sommergruppemøder. Både Venstre, Radikale, Liberal Alliance og Konservative er stamgæster, ligesom toppen af dansk erhvervsliv gerne lægger møder og konferencer på det lille slot udenfor Nødebo, som har plads til 37 overnattende gæster.

Men nu kan også andre end Danmarks politiske og erhvervsmæssige elite altså få lov at opleve Egelund.

- Jeg vil gerne have den gode fortælling ud, og vise, at der ligger et slot her, hvor man kan holde sine møder. Hvis vi skal leve af at lave kurser for eliten, så er der ikke ret mange kunder. Hvis vi skal drive det som en forretning, så skal der lidt flere med, siger Jens Gotlieb.

Det er dog ikke sådan, at man skal regne med at kunne booke Egelund til sin næste runde fødselsdag eller bryllup.

- Vi holder stadig fast på, at Egelund er for det danske erhvervsliv, siger Jens Gotlieb og fortsætter:

- Egelund er stærkt på netværk. Når du deltager i et møde eller et kursus her, bliver du ikke blandet ind i et bryllup eller en fødselsdag. Du vil jo ikke gå ind i en fødselsdag, hvor man er ved at fejre en, der fylder 50. Men hvis man går ned i baren efter et møde, møder man måske nogle personer fra en anden virksomhed, og så bliver der netværket, siger han.

På den måde trækkes tråde tilbage til den kongelig bygherre.

- Dronning Louise byggede slottet for at samle sin familie. Dansk Arbejdsgiverforening samler sin familie her, siger Jens Gotlieb, som fortæller, at Dansk Arbejdsgiverforening købte slottet for at skabe det danske svar på Camp David i USA.

- Det er her mange politiske aftaler indgås - der sker jo en masse ting, for eksempel ved partiernes sommergruppemøder, som vi ikke ved noget om. Egelund er et sted, hvor mange store beslutninger bliver taget, siger han.

Egelunds 100 års jubilæum markeres på onsdag den 24. maj med en reception, hvor Egelunds gæster er inviteret, og hvor der på programmet blandt andet er en historisk rundtur på slottet.