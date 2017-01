Se billedserie Vibeke Lund kalder sig Sukkersheriffen, og hun tager ud på arbejdspladser for at gøre mænd sunde. Her er hun hos Era Biler i Hillerød.

Den vigtige sjippetur midt i arbejdstiden

Hillerød - 08. januar 2017 kl. 06:47 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der står en mekaniker og sjipper, mens en sælger ryster mavemusklerne med en hulahop-ring - og det sker midt i arbejdstiden. Over dem våger Vibeke Lund, også kaldet Sukkersheriffen, og det handler om at gøre de næsten 30 mænd hos Era Biler på Gefionsvej bevidste om sundhed og motion. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Projektet hedder »Hvis din krop var en Ferrari« - uagtet at Era Biler sælger og reparerer biler af mærkerne Toyota, Fiat og Iveco....

- Vi mænd er ikke så gode til at snakke om den slags, så da en medarbejder læste i avisen, at Vibeke søgte folk, besluttede vi os for at slå til, og det er vi glade for. Vi er nok blevet lidt mere sunde og tænker mere over vores madvaner, men det er lige så vigtigt at vi kan snakke om andre ting end arbejde. Det er godt at have en fælles reference til noget andet end det sædvanlige, siger Jakob Johannesen, ejer af Era Biler.

Era Biler er en af de seks virksomheder med i alt 180 mænd, der deltager i det sundhedsprojekt, som arrangeres af Vibeke Lund, der er professionsbachelor i human ernæring og har sit eget firma. Projektet, der har modtaget 1,2 mio. kr. af Sundhedsministeriet, er målrettet faglærte og ufaglærte mænd og skal give dem mere energi - også efter fyraften. Kroppen skal behandles lige så godt som bilerne på værkstedet.

Der er tale om et toårigt forløb, som Era Biler er midtvejs i. Vibeke Lund, der er prof. bachelor i human ernæring, og hendes makker Mette Dybdal er på nytårsvisit.

Sukkersheriffen har indkaldt til kickoff-møde som optakt til det tredje forløb i sundhedsprojektet. Overskriften er »motion og restitution og latterlige bevægelser. Era-mændene, hvoraf de fleste i sagens natur er iført arbejdstøj, er samlet til den daglige morgenmand kl. 9, og Vibeke Lund står ved tavlen, giver gode råd, opsummerer og beder om gode bud.

Er der nogen, der har taget lidt på i julen?, spørger hun. Nå, okay, men det gør ikke så meget. Det afgørende er, at man er blevet mere bevidst om hvad man gør. Fysisk aktivitet er vigtig, ikke mindst den, hvor man få puls på.

Dagens vigtigste emne er de »latterlige bevægelser«, som referer til øvelser med armstræk, hulahop-ring og sjippetov, som Vibeke Lund mener er godt for mavemuskulaturen med mere. Deltagere bliver inddelt i tre hold, for nu skal de prøve redskaberne og gøre øvelser. Da det er gjort - med vekslende udbytte og held - rundes dagen af med en opgave for de næste 21 dage.

Til den tid kommer Sukkersheriffen nemlig tilbage for at tjekke om udfordringen eller opgaven er løst. Den går ud på, at Era-mændene to og to hver dag skal tage en tur med armstræk, hulahop-ringen eller sjippetovet. Det afgørende er, at der skal ske en forbedring fra dag til dag, så det er klogt at starte forsigtigt, lyder det gode råd fra Vibeke Lund.

Alle tager øvelserne med godt humør. Der pjattes lidt, og alligevel bliver der gået seriøst til den. Og der lyttes, når Sukkersheriffen taler.