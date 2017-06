Den største byfest af sin slags

Tager man programmet for Hillerød Slotssø Byfest med fejringen af Frederiksborg Slotskirkes 400-års fødselsdag og tæller hver aktivitet en ad gangen, inklusiv de omkring 80 musikarrangementer, når man op over 180 aktiviteter i alt over de tre dage fra fredag til søndag. Det gør Hillerød Slotssø Byfest til en begivenhed, hvis lige ikke er set før i byen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg får helt kuldegysninger, når jeg tænker på alt det, der er sat i gang. Hvordan pokkers er det lykkedes? Men det er det, tilføjer han og roser C4's citykoordinator, Mette Kragh Faurholdt, C4's eventkoordinator, Frederik Frost, direktør i FrederiksborgCentret og en af tovholderne for byfesten Carsten Larsen samt byfestens projektleder Karin Juhl for deres arbejde og samarbejde med at arrangere byfesten.

- Det var en meget stor fest, men helt anden slags fest, der handlede det om at få det hele til at glide med brudeparret og gæsterne. Det her er en rigtig folkefest. Det, jeg synes er helt enestående, er, at vi har så mange forskellige aktører med, hvor handelen og erhvervslivet er forholdsvis godt repræsenteret, sammen med kulturarrangører, foreninger, og helt private aktører. Det har været et mantra, at der var mangfoldighed, og at alle, der havde lyst til at være der, havde mulighed for det, siger Karin Juhl.