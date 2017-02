Se billedserie Det handler både om at få motion og om det sociale samvær, når den står på formiddags-spinning i Firmaidræt Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

De spinner for sjov og for alvor

Hillerød - 20. februar 2017 kl. 06:02 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helge Andersen spørger som regel om, hvilken slags musik han skal sætte på. Hvilke rytmer passer bedst til den kommende time på spinningcyklen?

- I dag spurgte jeg om det skulle være SafriDuo, men de sagde nej til sådan en gang VVS-musik, siger direktøren fra Hotel Hillerød. For det er ham, der to gange om ugen, mandag og fredag, med sine ordrer og opmuntringer pisker de rutinerede ældre i Firmaidræt Hillerød frem over stepperne - altså henover eller op imod deres egne fysiske grænser og fiktive, men sveddryppende forhindringer på den stationære stålkonstruktion, der kaldes en spinningcykel. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Og Hansi Hinterseer vil også gerne være fri for, siger Inge Larsen, 71 år, og en af de seks kvinder på dagens hold i de lyse og venlige lokaler på Milnersvej - nede mellem FIF Fodbold og Hillerød Tenniscenter.

Så nu er det blandet musik, der vælter ud af højttaleren. »Nede i Europa« afløses af »Pigen og trompeten«, men det afgørende er selvfølgelig at få pulsen op og sved på panden.

- Det er ikke for sjov, at vi går til den, griner dirigenten. Helge Andersen ser ud til at være en af dem, der sveder mest.

- Jeg kan simpelt hen ikke undvære det, siger Inge Larsen. Hun er fra Hillerød og kommer gerne og spinner tre gange om ugen, mandag, onsdag og fredag.

- Jeg har da også taget cyklen på turen herned, og jeg gik også til spinning, da jeg arbejdede hos ATP. Her i firmasporten har jeg været med på spinningcyklen siden starten her i 2008. Nogle gange går vi bagefter ind og tager en omgang Swissball (træning med stor bold, red.), for motion er vigtigt, siger Inger Larsen, der dog også lægger vægt på det sociale. Her tænker hun ikke kun på snakken og kaffen før og efter eller den årlige julefrokost.

- Vi holder øje med hinanden - på den gode måde. Hvis nogen ikke har været hernede et par gange, sender vi lige en sms for at høre om alt er OK, det er kun naturligt, da vi er en del, der har været med i flere år, siger Inge Larsen - og sætter sig ind i det spiselokalet, hvor der står efter endt træning venter en velfortjent måltid med ost, frugt og hjemmebagt brød klar.

Mange gange er der hele 30 deltagere til en gang formiddags-spinning hos firmasporten, og i alt er omkring 50 seniorer af og til på cyklerne, som egentlig ikke er forbeholdt nogen bestemt aldersgruppe - men udelukkende tæller folk over de 60 år. Nok især fordi det er dem, der har bedst mulighed for det om formiddagen.

En af de ældre er 77-årige Torben Nielsen. Han ligner en mand, der er form, og han har da også dyrket idræt hele livet, men så begyndte knæet at drille, og han kastede sig over cykling.

- Jeg har været med her i fem-seks år, og jeg kommer to gange om ugen. Det er livsbekræftende at få sig rørt, og jeg er rigtig glad for det. Det var min kone, Ida, der trak mig med herned, og hun er her også i dag, fortæller Torben Nielsen.

Og så ser han frem til forårets udflugt til Mallorca.

- Vi er 12 personer herfra, der har arrangeret en cykelrejse til Mallorca. Vi lejer cykler dernede, snupper vel omkring 50 km om dagen og nyder så livet resten af dagen. Det bliver sidst i april, og der skulle gerne være godt vejre dernede til den tid, håber Torben Nielsen.