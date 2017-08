I gallaforestillingen byder 18 unge kunstnere og atleter fra Shandong Art Group på musik, akrobatik og kampsport fra Shandong-provinsen i Kina. Pressefoto

Dansk-kinesisk turisme-år hjælper til

Hillerød - 15. august 2017 Af Tore G. C. Rich

Kina har udpeget 2017 til at være et dansk-kinesisk turisme-år. I den anledning har Kina oprettet et kulturcenter i København. Også det har været medvirkende til, at det nu bliver Hillerød, der får besøg af den kinesiske gallaforestilling, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Selvfølgelig har man set på Hillerød på grund af de initiativer med erhvervsdelegation til Kina. Man har set på, at Hillerød kunne være et godt sted, når Hillerød allerede har fokus på kinesisk samarbejde. Men det her hænger også sammen med det dansk-kinesiske turisme-år, hvor Kina har valgt at lave et kulturcenter i Købenavn, så de kan lave kulturelt samarbejde på tværs med Danmark og Kina, siger direktør i VisitNordsjælland Annette Sørensen.

Hun tror, at der venter publikum en helt speciel oplevelse.

- Kineserne er vanvittige dygtige til akrobatik. Det vil være ret eksotisk i forhold til, hvad der normalt vil være af mere europæisk art, siger Annette Sørensen.

Hun håber, at showet får betydning.

- Det er i hvert fald et signal. Det er et andet tilbud, end det man normalt får. Der ligger også det i det, at man møder hinanden, at vi får lært hinandens måder at arbejde på, siger Annette Sørensen og fortæller, at også VisitNordsjælland har været i Kina.