Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DN: Nyt renseanlæg vil skade Roskilde Fjord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DN: Nyt renseanlæg vil skade Roskilde Fjord

Hillerød - 09. september 2017 kl. 05:45 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vil skade miljøet i Roskilde Fjord, hvis Hillerød Kommune fortsætter sin nuværende spildevandspolitik - og det går imod miljølovgivningen.

Det mener Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød, som står bag en række klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens planer for udledning af spildevand. En del af planen er at udlede store mængder renset spildevand fra det nye renseanlæg til Havelse Å, som munder ud i en sårbar del af Roskilde Fjord, der er beskyttet som Natura2000-område. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi mener ikke, det er hverken klogt eller lovligt at lede flere næringssalte til et naturbeskyttelsesområde. Målene for Roskilde Fjord er, at belastningen skal falde. Men Hillerød Kommune går den modsatte vej, siger Ulrik Ravnborg fra Danmarks Naturfredningsforening til avisen.

Planerne om at udlede spildevand til Havelse Å er en del af planerne for Hillerød Forsynings nye renseanlæg i Hillerød, som er på nippet til at stå klar. Tilbage i 2015 klagede DN over Hillerød Kommunes tilladelser til renseanlægget, herunder tilladelsen til at udlede spildevand til Havelse Å. En klage, der nu venter på at blive afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, og siden er blevet fulgt af andre klager, som dog alle handler om den samme problemstilling.

- Jorden går jo ikke under, hvis vi får ret og Hillerød Kommune skal rette sig efter afgørelsen i Klagenævnet. Så må Hillerød Kommune tage det ad notum og indrette sin spildevandspolitik på en anden måde, til glæde for naturen i Roskilde Fjord, siger Ulrik Ravnborg.

Direktør i Hillerød Forsyning, Søren Støvring, ønsker ikke at kommentere DN's klage, og henviser til Tue Tortzen (Fælleslisten), formand for miljø- og teknikudvalget i Hillerød Kommune. Han afviser, at kommunen overtræder lovgivningen ved at lede mere vand ud i Havelse Å.

- Det er en noget firkantet tilgang til det. Vi må ikke udlede flere kilo fosfor og flere kilo kvælstof, og når vandmængden stiger, skal vi øge rensningsgraden. Og det er præcis det, vi gør. Det er meget fint, at Danmarks Naturfredningsforening er årvågen og vagthund. Men det er lidt ærgerligt, at når vi får et anlæg, som reelt renser meget bedre, så kommer de med klager, som risikerer at forsinke forbedringen med et halvt år, siger han.