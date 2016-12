Se billedserie Leni Blensø, formand for Cyklistforbundet Hillerød, håber på en ordentlig cykelsti på Holmegårdsvej hurtigst muligt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Cyklistforbund bakker op om cykelsti

Hillerød - 31. december 2016 kl. 05:57 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cykelforholdene på Holmegårdsvej er uacceptable, mener formanden for Cyklistforbundet Hillerød, der bakker op om beboernes opråb om nødvendigheden af en cykelsti på Holmegårdsvej.

I går beskrev vi i avisen, hvordan en beboer på Holmegårdsvej havde lavet et opslag på Facebook, hvor han i skarpe vendinger kritiserede cykelforholdene på vejen og kommunens »nølen« i sagen.

Opråbet kom efter, at en 62-årig mandlig cyklist mistede livet efter en ulykke på Holmegårdsvej fredag.

Formanden for Cyklistforbundet Hillerød Leni Blensø fortæller, at de i mange år har ønsket sig en cykelsti på Holmegårdsvej.

- Cyklistforbundet Hillerød har i 25 år peget på, at Holmegårdsvej bør have en cykelsti. Vi støtter derfor beboerne på Holmegårdsvej, som efter dødsulykken i sidste uge, kræver en cykelsti, siger Leni Blensø.

Hun påpeger, at der er flere problemer med den optegning, der lige nu fungerer som cykelsti på Holmegårdsvej.

- Forholdene for cyklister er helt og aldeles uacceptable nu. Det meget smalle røde cykelareal har en eroderet overflade, og der er riste og ramper, så cyklister kan nemt komme til at slå et lille slag for at undgå disse forhindringer, siger Leni Blensø.

Derfor mener hun, at fortovet og cykelarealet på Holmegårdsvej bør renoveres hurtigst muligt.

Når man anlægger cykelstier og fortorv, bør man se på, hvor mange gående, der benytter sig af strækningen, og hvor mange cyklister, der cykler på stækningen, mener Leni Blensø.

Hun har i denne uge været ude og måle bredden på cykelsti og fortovet på Holmegårdsvej.

- Der er mange cyklister på Holmegårdsvej, og kun få gående. Men det afspejler sig ikke i de arealer, som er til rådighed for de to trafikantgrupper. Fortovet er 185 centimeter bredt, mens det røde »cykelareal« er på sølle 67 centimeter. I alt er det 252 centimeter, som i stedet kunne fordeles med 127 centimeter til cykelsti og 125 centimeter til fortov i en udformning som på Carlsbergvej. Det kunne være en rimelig billig løsning på et af Hillerød bys største trafikproblemer, siger hun.

Hun fortæller også, at byens cyklistforbund har gjort kommunen opmærksom på problemet flere gange tidligere.

Står det til Cyklistforbundet Hillerød, skal der anlægges en cykelsti på Holmegårdsvej hurtigst muligt. De så helst, at den allerede blev etableret i 2017, men det er ikke muligt, da budgettet for 2017 allerede er lagt. Det fortalte formanden for Miljø- og Teknikudvalget i Frederiksborg Amts avis i går.

- Den (cykelstien på Holmegårdsvej, red) står ikke på noget budget endnu. Den står på en prioriteret liste, og jeg arbejder for det, men jeg vil ikke garantere noget, for garantien er der først, når den står på budgettet, og når der er truffet en beslutning, fortalte Tue Tortzen og fortsatte:

- Det handler om, om vi får solgt noget ekstra jord, og om vi så kan blive enige om at bruge nogle af pengene til det (cykelstier, red). Hvis ikke det sker, inden vi begynder på budgetforhandlingerne (for 2018, red) til august, så vil jeg sætte den på dagsordenen som en af de cykelstier, der skal stå i selve budgettet.