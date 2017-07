Se billedserie 49-årige Claus Robl er klar til en ny stor udfordring i sadlen - tværs over Australien. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Claus Robl cykler mod nye eventyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Claus Robl cykler mod nye eventyr

Hillerød - 31. juli 2017 kl. 06:03 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udfordringen er egentlig rimelig simpel: Kør fra kyst til kyst over Australien på cykel uden nogen hjælpere undervejs. Den første, der når Operahuset i Sydney, har vundet. Der er ingen tidsgrænse, der er ingen præmier. Det handler alene om eventyret og æren.

Indian Pacific Wheel Race er 5500 kilometer langt, og netop det løb er næste års mål for 49-årige Claus Robl fra Hillerød. Sidste år gennemførte han ultracykelløbet Race Across America som bedste dansker. De knap 4900 kilometer skulle tilbagelægges på max 12 døgn, og Claus Robl brugte 11 dage, 17 timer og 38 minutter.

Siden Race Across America har han holdt flere foredrag om turen og det at kæmpe for at opnå en drøm.

- Det var en fantastisk oplevelse at køre tværs over USA, og jeg har lært rigtig meget. På mange planer var det en stor oplevelse, både i forhold til naturen og terrænet og at se hele kontinentet på den måde og møde det amerikanske folk. Det kom meget bag på mig, hvor meget man egentlig fik med på den front. Det var et kæmpe eventyr, og livet består af nogle eventyr, men man er nødt til selv at gå ud og fange dem. Jeg har en nysgerrighed i mig i forhold til at opleve andre mennesker og se verden på en cykel, som er noget helt andet end at sidde bag en bilrude, siger Claus Robl.

I USA havde han et helt team af hjælpere, der havde styr på at lave mad, hvornår han skulle spise og sove, sårpleje, hvad vej de skulle og alt det andet praktiske. Netop det, at Indian Pacific Wheel Race skal køres uden hjælpere, er noget af det, der pirrer Claus Robls nysgerrighed.

- Jeg tager erfaringen i at køre langt med mig, men det at skulle fikse alting selv er det nye for mig. Til at starte med tænkte jeg, at det ikke er min stærke side at komme helt ned i detaljerne på den måde. Men jeg kan mærke, at når det tager udgangspunkt i det, jeg brænder for, nemlig at sidde på en cykel, så har jeg lysten til det. Men jeg er meget opmærksom på, at jeg ikke er detaljernes mester. Jeg bliver nødt til at øve mig lidt på det. Jeg kan ikke forlade mig på at sige, at det finder jeg nok ud af undervejs, som jeg ellers har en tilbøjelighed til. Det er jeg bevidst om, for der er også noget med sikkerheden, fortæller han.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag.