Christa og døtre slap heldigt fra broulykke

Onsdag skulle have været en dejlig dag på ski i Isaberg i Sverige for Christa Sick Hansen og hendes døtre Emilie på 18 år og Celina på 21 år. Men dagen udviklede sig fra morgenstunden helt anderledes, da de blev påkørt voldsomt på Øresundsbroen.

- Jeg er stadig ret chokeret. Jeg har ondt i kroppen, og jeg er bare så taknemmelig for, at vi overlevede, og at det ikke gik værre, siger Christa Sick Hansen torsdag morgen, dagen efter ulykken.

Ulykken, som de tre kvinder fra Hillerød var blandet ind i, var den anden på Øresundsbroen den morgen. Længere fremme i retning mod Sverige var der sket en ulykke, og derfor holdt trafikken pludselig helt stille.

- Solen stod lavt og blændede. Det var ligesom en kæmpestor skinnende bold lige i ansigtet. Egentlig var det så smukt. Lige inden ulykken talte vi om, at vi skulle standse og tage et billede, når vi kom til Sverige. Pludselig ser jeg i det tågede modlys, at trafikken holder stille. Det var meget svært at se, men jeg får bremset og tændt havariblinket, fortæller Christa Sick Hansen.

Hun opdager trafikken i så god tid, at hun kunne nå at bremse stille og roligt. Men bilisten bag hende har tydeligvis ikke set, at trafikken er gået i stå længere fremme.

- Jeg holder øje i bakspejl og ser en meget hurtigtkørende bil komme tættere på. Der er ingen tegn på, at han har set os, han fortsætter uden at bremse.

Hurtigt får hun trukket lidt ud i nødsporet til højre, men sammenstødet er uundgåeligt.

- Jeg når at tænke, at hvis jeg trækker ud til siden, så går det ud over ham, der holder foran mig. Det er forfærdeligt, siger hun.

Bilisten bag hende rammer for fuld kraft ind i venstre side af Christa Sick Hansens bil og fortsætter ind i den foranholdende bil.

Christa Sick Hansens bil vender rundt, og hun frygter, at den vil blive skubbet ud over broen. Glasskår flyver rundt. Bilen holder stille med snuden den forkerte vej. De er alle tre chokerede men okay. Celina har fået en flænge i baghovedet og klager over ondt i kroppen.

- Heldigvis sad hun på bagsædet i højre side. Jeg tør slet ikke at tænke på, hvad der ville være sket, hvis hun havde siddet der, hvor bilen ramte.

En håndværker hjælper dem ud af bilen. Christa spørger ham, hvordan det ser ud med bilisterne, der er længere fremme, men han har ikke lyst til at gå op at se. Han ved, det er alvorligt.

Christa og hendes døtre blev kørt på sygehuset på Amager. Celina blev syet i baghovedet, og de blev alle undersøgt.

Dagen derpå går med at ringe til forsikringen og finde ud af, om de kan få psykologhjælp, hvis det bliver nødvendigt på et tidspunkt.

- Jeg har tænkt så meget på ham, der kørte bilen bagved og ham, der holdt foran mig. Men jeg ved ikke, hvad deres tilstand er. Der kommer nok til at gå noget tid, inden vi er helt ovenpå igen.

I alt blev 14 personer bragt på hospitalet efter de to ulykker. Ingen personer blev dræbt.

Mandag aften kort før klokken 21 klappede fælden om den 16-årige dreng, der formodes at stå bag væbnet røveri og røveriforsøg mod flere Rema1000-forretninger i Frederikssund og Ølstykke, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Mandag forsøgte han sig med et røveri mod Rema-butikken i Veksø, men her gik den altså ikke længere, oplyser specialkonsulent Henrik Duus fra Nordsjællands Politi.

I kølvandet på den seneste uges episoder intensiverede Nordsjællands Politi mandag jagten på røveren.

- Vi placerer en patrulje ved Rema1000 i Ølstykke og i Veksø. Patruljen i Veksø er klædt i civilt og opholder sig ved butikken fra klokken cirka 20. Kort før klokken 21 får de øje på en mand, der kører langsomt forbi butikken på sin knallert. Han kigger undersøgende på butikken, før han parkerer på en sidevej kort derfra. Derfra går han maskeret med hue, halsedisse og solbriller mod butikken, og han bærer en tom taske over skulderen samt noget, der ligner en stor kniv i hånden, forklarer Henrik Duus og tilføjer:

- De to betjente råber ham an og siger, at han skal lægge sig på maven. Det gør han, men da den ene betjent går hen mod ham, rejser han sig op. Igen råber betjentene, at han skal lægge sig og smide kniven, men i stedet løber han fra stedet, og betjentene afgiver to varselsskud, forklarer specialkonsulenten.

Herefter løber den 16-årige tilbage mod sin knallert, som han forsøger at starte, dog uden held. Undervejs smider han kniven fra sig.

- Betjentene løber ham op, og han bliver anholdt og taget med på stationen. Under nattens afhøring erkender han at have haft til hensigt at begå røveri mod Rema1000 i Veksø samt at stå bag røveriet og forsøg på røveri mod Rema1000 i Ølstykke. Røveriet i Frederikssund vil han ikke umiddelbart forholde sig til. Han forklarer dog, at han skal »aflevere« penge til nogle personer, siger Henrik Duus, som oplyser, at kniven, som drengen smed fra sig, er en cirka 20 centimer lang køkkenkniv.

Den 16-årige dreng bliver fremstillet i grundlovsforhør tirsdag klokken 13.30 ved retten i Hillerød.

Artiklen opdateres, når grundlovsforhøret er slut.