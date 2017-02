Se billedserie Handelslivet er bekymret for den nedgang, som et aflastningscenter forventes at give bymidten. Foto: Allan Nørregaard

Centerplaner bekymrer handelsliv

Hillerød - 10. februar 2017

Handelslivet i Hillerød frygter den nedgang på 10-15 procent, den er stillet i udsigt, hvis kommunen, som ønsket, får mulighed for, med en ny planlov, at opføre center uden for bymidten. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Torsdag aften holdt Hillerød Kommune den første af de to planlagte dialogmøder i forbindelse med dets planer om at etablere 50.000 m2 butikker i et såkaldt aflastningscenter ved Erhvervstrekanten og Bauhaus med butikker på over 2000 m2, hvis en ny planlov som ventet gør det muligt. Samt at udvide bymidten ved Frejasvej med 10.000 m2 butiksplads.

Ved dette møde var handels- og erhvervslivet inviteret. Også byråd og forvaltning var godt repræsenteret, og i alt dukkede omkring 40 personer op til dialogmødet i kantinen på rådhuset.

Jens Christian Petersen, medindehaver af Institut for Centerplanlægning, var blevet inviteret til at præsentere den analyse, han havde lavet om sagen for Hillerød Kommune, og som tidligere er beskrevet i avisen.

Han arbejder med minimumsstørrelser for butikkerne. I aflastningscentret skal udvalgsvarebutikker være mindst 2000-10.000 m2 og særligt pladskrævende varer være minimum 15.000 m2.

- For at sikre, at der ikke er nogen fra bymidten, der får gode ideer og flytter ud. Eller for at sikre, at ingen butikker, der kunne være i bymidten, kommer der, sagde Jens Christian Petersen og understregede, at der intet traditionelt shoppingcenter skal være i aflastningscentret.

Alligevel vil det gå ud over bymidten, som, han forventer, vil få en nedgang i omsætningen på 10-15 procent.

Og det huede ikke Mads Pheiffer, formand for Hillerød Shopping, der talte på vegne af handelslivet.

- Jeg forstår godt, at vi skal tiltrække handel til byen, vi ligger godt, sagde han og tilføjede lidt efter:

- 10-15 procent i bymidten er en relativ voldsom nedgang i omsætning, når vi de sidste otte-10 år har kæmpet for at indhente en, to og tre procent om året.

Hertil kaldte Jens Christian Petersen de 10-15 procent for et »kvalificeret skøn«.

Kommunens direktør for økonomi og teknik, Lars Mørk, ville høre, om ICP i faldet på 10-15 procent havde medregnet en eventuel effekt af, at flere folk tiltrukket udefra kunne give afsmitning på handelen i bymidten.

- Der kan være en vis afsmitning mellem aflastningscentret og bymidten, men jeg tror ikke, at den er særlig stor. Det er mest trailerfolk, sagde Jens Christian Petersen.

Og Tue Tortzen og Mads Pheiffer ville høre, om befolkningstilvæksten var regnet med.

- Der er plusser og minusser, det er et overordnet skøn. Vi ved heller ikke, hvad der sker i omegnen, sagde Jens Christian Petersen.

Der er offentligt dialogmøde om sagen mandag den 27. februar klokken 17.00 i kantinen på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27.