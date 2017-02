Se billedserie Mange bakker allerede op om Center for Mindful Living, men der er brug for økonomiske bidrag og flere frivillige. Hanne Parvine (i rød cardigan) har selv lagt sin livsstil om, efter at hun for nogle år siden blev ramt af stress.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Center for Mindful Living er på vej

Hillerød - 20. februar 2017 kl. 05:23 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Foreningen Go Together brænder for at starte et Center for Mindful Living. Foreningen er ved at rejse de nødvendige penge gennem en crowdfunding, og centeret åbner efter planen i Slotsgade den 1. april.

Initiativtageren er Hanne Parvine. For et par år siden blev hun ramt af stress. Hun fik tinitus og gik helt ned med flaget. I de efterfølgende måneder, mens hun langsomt fandt sig selv igen, besluttede hun at lægge sit liv om.

- Hvorfor er det egentlig, at mennesker skal helt ned at ligge eller helt ud til kanten, før de indser, at de bliver nødt til at lave deres liv om? Der er brug for at stoppe op og mærke efter, men da jeg var stressramt, havde jeg ingen kontakt til min krop og mine følelser. Jeg savnede rigtig meget meningsfyldte fællesskaber, hvor ro, nærvær og kærlighed er i centrum, fortæller Hanne Parvine.

Hun dannede derfor foreningen Go Together, der nu arbejder på at etablere Center for Mindful Living i lokaler i Slotsgade 32.

- Vi ønsker at hjælpe hinanden med at udleve vores drømme og leve det liv, vi brænder for. Dét at skrue på knapperne kræver støtte. Her kan vi blive inspireret af hinanden og hjælpe hinanden, siger Hanne Parvine.

En arbejdsgruppe på 12 personer mødes en gang om ugen. Derudover har centret en gruppe af støtter og praktiske grise, så gruppen af frivillige i alt er på omkring 30 personer.

Foreningen har brug for 300.000 kroner for at kunne åbne, og arbejdsgruppen er i fuld gang med at skaffe pengene. Der er oprettet en crowdfunding, hvor interesserede kan give et bidrag, og Hanne Parvine har kontaktet flere af »Nordsjællands velhavere«, som hun kalder dem, for at høre, om de vil bakke op.

- Det går rigtig godt med at skaffe penge, men der er et stykke vej endnu, når man banker noget op fra bunden. Vi håber rigtig meget, at folk vil købe en folkeaktie til enten 500 eller 1000 kroner. Køber man en til 1000 kroner, får man adgang til et foredrag, en workshop eller et medlemsskab i april måned til centret, fortæller Hanne Parvine og tilføjer:

- Er man interesseret i at have sådan et sted her, så bliver man nødt til at hjælpe og punge ud.

Udover penge er der brug for flere frivillige til helt konkrete opgaver som f.eks. malearbejde, regnskaber og at uddele flyers, ligesom der er brug for »skaffere«, som synes, det er sjovt at skaffe møbler, udstyr og it, der ikke må koste noget.

Center for Mindful Living skal være medlemsstyret og bygger på fem ben: mindfulness-aktiviteter,sundere livsstil, spiritualitet, samfundsforhold og fællesskab. I centret vil der være undervisning i blandt andet mindfulness, yoga og tai chi. Der vil være naturudflugter og mulighed for at få forskellige behandlinger, ligesom der er foredrag, debataftener og workshops. I et af lokalerne er der plads til afslapning og ro. Et medlemsskab af centret koster 295 kroner om måneden.

- Hillerødanerne vil gerne det her, det oplever jeg. Der er ikke sådan et her sted i Nordsjælland. Der er selvfølgelig yogacentre og mindfulness-undervisning, men der er ikke et sted, der kombinerer tingene, som vi gør. Vi appelerer bredt, siger Hanne Parvine.

Hanne Parvine opfordrer interesserede, som enten gerne vil undervise i mindfulness-aktivteter, holde foredrag eller workshops til at henvende sig nu, da holdet er ved at planlægge programmet for april. Alle henvendelser skal rettes til Hanne Parvine, hanne@gotogether.dk eller 2760 5059.

Er du interesseret i at købe en folkeaktie, skal pengene overføres på reg. nr 6483 og konto nr. 2027078 i Handelsbanken. Husk navn, emailadresse og telefonnummer.

Læs mere om centeret og Go Together på www.gotogether.dk.