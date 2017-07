Café København genåbner med ny ejer torsdag den 17. august. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Send til din ven. X Artiklen: Café København overlever konkurs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Café København overlever konkurs

Hillerød - 14. juli 2017 kl. 16:58 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Café København genåbner den 17. august, mens Restaurant Lindeskov forbliver lukket. Det oplyser den nye ejer, Thomas Tscherning Kruse.

Læs også: Café København er under konkurs

De to spisesteder måtte begge dreje nøglen om den 5. juli, da selskabet bag de to spisesteder gik konkurs. Men nu har den tidligere ejers søn, 31-årige Thomas Tscherning Kruse, købt virksomheden.

- Jeg har afstået og solgt hele virksomheden med inventar, navn og lejemål til et selskab, der ejes af Thomas Tscherning Kruse, som er søn til den tidligere ejer, siger advokat Morten Jensen, der er kurator på sagen.

Kuratoren oplyser også, at det var åbningen af Restaurant Lindeskov, der fik selskabet bag de to spisesteder til at gå konkurs.

- Der er lavet en ombygning i 2016. Der var nogle betydelige opstartsomkostninger ved det, og det har taget længere tid at generere den tilstrækkelige indtjening til at kunne dække de yderligere udgifter. Man har altså satset og udvidet, men det har ikke givet et hurtigt nok afkast, til at man kunne få det til at løbe rundt. Derfor er selskabet kommet bagud med at betale skat og moms, og da SKAT så rykkede for det, og der ikke blev betalt, så har SKAT erklæret selskabet konkurs, siger Morten Jensen.

Men nu er der styr på regningerne, og cafeen åbner snart igen, oplyser den nye ejer.

Det er kun Café København, der genåbner, mens Restaurant Lindeskov skal omdannes til selskabslokaler, fortæller Thomas Tscherning Kruse, der allerede kender Café København ganske godt, da han har arbejdet på cafeen siden efteråret.

- Det er min far, der har haft cafeen tidligere, og min far har været i restaurationsbranchen, siden han var 20 år, så jeg kender gamet, siger Thomas Tscherning Kruse og oplyser, at han kommer til at foretage nogle ændringer, nu hvor han har overtaget Café København.

- Vi kommer til at have nogle nye fokuspunkter. Cafeen bliver mere bistro-inspireret, og selskaber bliver en større del af vores drift. Restaurant Lindeskov har ikke været rentabel, så den forretning skal vi have stoppet, og så skal vi i stedet bruge lokalerne til selskabslokaler, siger den nye ejer, som regner med, at cafeen slår dørene op igen i midten af august.

- Vi satser på, at caféen åbner igen omkring den 17. august. Vi er i gang med at søge ny alkoholbevilling. Det skal man, når en ny ejer overtager, og det tager som regel mellem tre og fem uger. Men målet er, at vi åbner den 17. august, siger Thomas Tscherning Kruse.

Når Café København åbner igen, er det bistro-inspirerede menukort og de nye selskabslokaler ikke det eneste nye, der er at finde på cafeen. Medarbejderne vil også være nye, oplyser Thomas Tscherning Kruse.

- Vi ansætter et helt nyt hold dernede. Alle er selvfølgelig velkomne til at søge, men som udgangspunkt starter vi på en frisk, siger ejeren.

Han oplyser også, at selvom Café København først genåbner i august, vil allerede bookede arrangementer blive afholdt som aftalt over sommeren.