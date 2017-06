Nordeas Filial i Slotsgade har hele to filialdirektører. Morten Blach Madsen (th.) kom til i marts i år, mens Jesper Brendstrup blev ansat i 2015. Begge er opvokset i Hillerød. Foto: Kim Rasmussen

Bysbørn i spidsen for Nordea

Hillerød - 17. juni 2017

I Nordeas afdeling på Slotsgade i Hillerød sidder Jesper Brendstrup og Morten Blach Madsen kun fire meter fra hinanden. De er begge filialdirektører, begge opvokset i Hillerød og begge ansat forholdsvis for nyligt, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Morten Blach Madsen kom senest til, i marts i år, mens Jesper Brendstrup kom til i september 2015.

Sidste år lukkede Nordea sin afdeling i Gribskov og samlede ekspeditionen i Hillerød i Slotsgade, hvor de to filialdirektører hver har fået godt 10 rådgivere under sig til at tage sig af de private kunder. For både Jesper Brendstrup og Morten Blach Madsen er hovedfokus at skabe en god oplevelse for kunden.

- Nordea er i gang med et meget stort program for at flytte banken hen til en værdibaseret måde at arbejde på, hvor man får bankens kræfter hen i mødet med kunderne, og sørger for at vi har glade og tilfredse medarbejdere. Det er fedt at være med til, siger Morten Blach Madsen.

Jesper Brendstrup siger:

- Vi forsøger at overgå forventningen, når kunden kommer ned for at købe en bil eller et hus. Har de dækket sig økonomisk ind, hvis det værste sker i deres liv? Jeg tror ikke, mange forventer, at vi spørger ind til deres drømme, og om hvordan deres økonomi ser ud på lang sigt. Vi taler fremtid hele tiden, også pension og den tredje alder.

Begge glæder sig over at arbejde med netop disse opgaver i deres barndomsby.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag.