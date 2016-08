Byrådet udsætter sag om separatkloakering

Det hedder videre: »Når byrådet mødes onsdag 31. august bliver det ikke for at diskutere separatkloakering og spildevand. Sagen er udsat, og bliver formentlig sat på dagsordenen til byrådsmødet i oktober.«

- Der er stadig nogle ting, vi gerne vil have belyst og have svar på, og det kan vi ikke få inden mødet onsdag. Så vi vil hellere udsætte sagen på forhånd end risikere, at vi ikke kan tage en beslutning nu, siger borgmester Dorte Meldgaard.

- Vi er godt klar over, at der sidder nogle mennesker og venter på en beslutning, men for ikke at skabe endnu mere usikkerhed eller risikere at sagen endnu engang skal sendes tilbage med nye spørgsmål, har vi valgt at udsætte den, uddyber borgmesteren.