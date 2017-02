Byens huse revner, når bilerne suser forbi

Se billedserie Tunge lastbiler kører dagligt igennem Freerslev og skader de omkringliggende huse. Foto: Camilla Fræhr

Hillerød - 21. februar 2017

Cirka syv kilometer sydvest for Hillerød ligger Freerslev. Byen er omgivet af skov og åbne landbrugsarealer, men tværs gennem byen går den trafikerede Roskildevej.

Flere af husene i Freerslev bliver skadet af den daglige trafik. En af dem, der bor i byen, og som er oprevet over trafiksituationen, er Erik Arvedsen. Han mener, at de tunge køretøjer, den manglende overholdelse af hastighedsgrænsen og de nedsunkne brønddæksler er et stort problem.

- Der forekommer så kraftige rystelser, at det resulterer i skader på husene ud til vejen. Husfacaderne revner, og vibrationerne giver udslag i døre og bordplader, fortæller Erik Arvedsen, som selv mærker konsekvenserne i sit eget hjem.

Fartgrænsen i Freerslev er i øjeblikket 60 km/t, men Erik Arvedsen ser helst, at fartgrænsen kommer ned på 50 km/t som i andre byzoner.

Vejdirektoratet vil til foråret tage ud og undersøge sagen. Her vil de blandt andet se på de omtalte problematikker ved vejforholdene og fartgrænsen.

Det er ifølge Erik Arvedsen ikke kun farten, som er problemet.

- Personligt mærker jeg rystelserne, når tunge lastvogne med anhængere kører igennem byen med 60 til 80 km/t og rammer de nedsunkne brønddæksler midt på vejen, fortæller Erik Arvedsen, som gerne ser at brønddækslerne bliver asfalteret over snarest.

Hillerød Forsyning, som har ansvaret for brønddækslerne i Freerslev, oplyser, at brønddæksler ikke er noget, som man lige fjerner. Hillerød Forsyning vil fremlægge problematikken internt i morgen tirsdag, så de snarest kan komme ud og se på problemet.

Udover de revnede facader, de nedsunkne brønddæksler og den høje fart er der endnu et problem. John Hansen, som også er berørt af konsekvenserne ved den gemmengående trafik på Roskildevej, påpeger et sikkerhedsmæssigt problem.

- Problemet er, når vi lokale kommer fra Hillerød og skal svinge ind i indkørslen på venstre side af vejen. Mange bilister venter ikke på, at der bliver fri bane for os, men vælger at køre op på fortorvet eller cykelstien, for at komme hurtigere forbi, fortæller John Hansen.

Han har et håb om, at Vejdirektoratet til foråret vil se på de ødelagte kantsten, når de besøger Freerslev. Hvis kantstenen bliver repareret, vil de bilister, der gerne vil hurtigt frem, ikke længere have mulighed for at svinge op på fortorvet.

