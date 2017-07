Se billedserie Lejrchefen hos Hillerød Camping kan godt mærke, at interessen for campingpladsen er blevet endnu større, efter campingpladsen vandt P4's konkurrence "DM i gæstfrihed" sidste år. Foto: Allan Nørregaard

Byens campingplads har travlt

Hillerød - 29. juli 2017 kl. 05:21 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag formiddag skinner solen ned over Hillerød Camping, som er så godt som fyldt. I løbet af sommeren har campister fra både Thailand, Taiwan, Australien, Schweiz, Frankrig, Spanien, Holland, Tyskland, Norge, Sverige og Danmark lagt vejen forbi campingpladsen, og lejrchef Annette Quist regner med, at campingpladsen også kommer til at være godt fyldt i august.

- Siden begyndelsen af juli har vi haft fuldt hus hver dag, og vi har desværre også måttet sige nej til gæster, som vi ikke havde plads til, det er jo aldrig sjovt, siger Annette Quist og fortsætter:

- Der kommer mange, der har hørt om pladsen i radioen sidste år og som synes, at nu er det tid til at komme og besøge os. Men der kommer også mange, der har været her før, siger lejrchefen.

Sidste sommer vandt Hillerød Camping »DM i gæstfrihed«, da lytterne på radiokanalen P4 skulle stemme på det mest gæstfrie sted i Danmark. Hillerød Camping fik hele 30,2 procent af stemmerne og vandt blandt andet over Bovbjerg Fyr i Lemvig og Cirkusmuseet i Hvidovre.

På vindercampingpladsen på Blytækkervej, kan det godt mærkes, at der er flere campister, der har vendt blikket mod Hillerød. Campingpladsen har nemlig måttet afvise flere gæster, end den plejer.

- Vi har haft en del forhåndsbookninger, men nogle booker også meget sent. Forleden dag fik jeg over 50 opringninger om: "kan vi komme i dag?", "kan vi komme i morgen" og "kan vi komme på fredag?", altså sådan her og nu bookinger. Det giver en hel anden form for travlhed for os, fordi vi samtidig også har mange, der bare møder op, så vi har haft travlt, siger en smilende Annette Quist.

Og hvorfor den lokale campingplads er så populær, har lejrchefen et bud på.

- Jeg tror, at mange godt kan lide at komme her, fordi vi giver noget ekstra. I dag byder vi fx på kaffe - det gør vi altid et par gange om ugen, og så arrangerer vi også solnedgangsture med den lille færge, forfatterarrangementer, musik og meget andet, og i morgen kommer Drabantgarden og spiller, siger lejerchefen.

En af de gæster, der i øjeblikket bor på Hillerød Camping er 52-årige Bente Neimann fra Nordjylland. Hun er på besøg på campingpladsen med sin mand og et vennepar, og de blev opmærksomme på campingpladsen i foråret, efter nogle af deres venner havde besøgt den i Kristi Himmelfartsferien og havde anbefalet den.

- Det her er den bedste campingplads, jeg nogensinde har været på, og jeg har camperet i 12 år. Stedet er helt perfekt. Der bliver stillet morgenkaffe frem, og der bliver sørget for blomster og andre hyggelige ting, og så er der rent og pænt alle steder. Jeg har aldrig været på en campingplads, der er så ren, siger Bente Neimann, der er på besøg på campingpladsen for første gang, og hun er ikke i tvivl om, hvad det er, der gør, at campingpladsen er så populær.

- Det er atmosfæren her. Det er alle de små detaljer, og så er der selvfølgelig Annette, som bare er fantastisk. Hun hilser altid på alle, og hun er altid smilende og imødekommende. Det kan næsten ikke beskrives med ord, man skal opleve det, siger Bente Neimann og tilføjer, at det ikke er sidste gang, hun besøger campingpladsen.

Annette Quist har været lejrchef på Hillerød Camping siden 2005. Hun driver campingpladsen med sin hollandske kæreste, Taco. Campingpladsen har eksisteret siden slutningen af halvtredserne, og i år er campingpladsen blevet udvidet med en håndfuld ekstra hytter og en ekstra toiletbygning.