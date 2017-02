Ikke alle står i kø og betaler for deres varer i Bilka. Torsdag blev tre butisktyve anholdt i butikken og yderligere en i Intersport i SlotsArkaderne. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Butikstyve boltrede sig i SlotsArkaderne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Butikstyve boltrede sig i SlotsArkaderne

Hillerød - 17. februar 2017 kl. 11:21 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre gange i løbet af torsdagen måtte Nordsjællands Politi runde SlotsArkaderne for at anholde butikstyve. Det første butikstyveri blev opdaget i Bilka klokken 12.10 og blev begået af en 45-årig mand fra Rumænien. Han havde stjålet tøj for knap 1000 kroner og forsøgte at fragte det ud af butikken ved at gå igennem kundeservice, oplyser Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

Men alarmen gik i gang, og han smed derfor tasken fra sig på gulvet og løb fra stedet. Noget personale løb imidlertid efter ham og fik ham stoppet og fastholdt, indtil politiet nåede frem.

Et par timer senere var det Intersport ligeledes i SlotsArkaderne, der havde besøg af en butikstyv. En 22-årig russisk mand forsøgte at stjæle to kasketter til en værdi af 460 kroner fra butikken, men han blev opdaget og efterfølgende sigtet af politiet for butikstyveriet.

Klokken 18.36 var det atter Bilka, som var udsat for butikstyveri. Denne gang var det en mand og en kvinde, der sammen stjal mørbrad, sko og bh'er for i alt 3081 kroner. De to, som er fra henholdsvis Valby og Frederiksberg, blev dog opdaget af en butiksdetektiv, da de forsøgte at fragte varerne ud i en pose og en taske.