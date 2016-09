Se billedserie Politikerne har blandt andet prioriteret skoler og dagsinstitutioner i deres budgetforlig for budgettet 2017-20. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Budgetforlig giver penge til børnene

Hillerød - 05. september 2016 kl. 21:39 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Natten til søndag satte Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Fælleslisten, SF og Radikale Venstre alle deres underskrift på et budgetforlig for budget 2017-20.

Forliget lægger ifølge forligsparterne vægt på at bevare kvaliteten i dagsinstitutioner, skoler og på plejecentre. I 2017 spares cirka 30,6 millioner kroner, mens der i alt spares 156,1 millioner kroner, hvilket er mindre end i de foregående år.

Der bliver ikke rørt ved skatter, grundskylden eller dækningsafgiften. Til gengæld er partierne blevet enige om at lægge indtægterne for en tredjedel af den befolkningsstigning, som Danmarks Statistik forventer, ind i budgettet. Den ekstra indtægt sammen med det faktum, at regeringen har afskaffet omprioriteringsbidraget, gør, at der ikke skal spares så meget, som først frygtet.

Det betyder, at den nuværende normering fastholdes langt de fleste steder, der bliver ikke indført ekstra lukkeuger i dagsinstitutionen og taksterne for at have børn i institution eller HFO bliver ikke sat op. Herudover investeres blandt andet målrettet i Jobcenter, Familier og Sundhed, Ældre og Sundhed samt Borger og Socialservice.

Børn i fokus

De fem partier bag forliget udtrykte i går formiddag glæde over samarbejdet, da de sammen præsenterede budgetforslaget på rådhuset. Flere af dem glædede sig desuden over, at man investerede i børn og unge frem for at spare på dem.

- Børns vej til et godt liv begynder i vuggestuen, og vi ved, hvad gode dagtilbud betyder for barnets videre liv og uddannelse. Derfor er vi særligt glade for, at vi har været med til at friholde vores dagtilbud for besparelser. For socialdemokraterne har det særligt handlet om, at holde hånden over normeringerne, men vi er også glade for at det har været muligt at tilbageføre de aktivitetsmidler, som vi sidste år måtte spare væk, sagde Christina Høi Skovdal, der sammen med Kirsten Jensen og Louise Colding Sørensen forhandlede for Socialdemokratiet.

Også SFs Peter Langer var glad.

- Vi er meget godt tilfreds med budgettet. Det er første gang i de syv-otte år, jeg har været med, at vi tilfører flere penge til børne- og skoleområdet i kroner, end man fjerner. Og uden takststigninger, sådan ser det i hvert fald ud. Det er et meget stort plus, sagde han.

Partierne afsætter blandt andet 12 millioner kroner over de næste fire år til skoleassistenter i folkeskolerne, hvor en pædagog indgår i undervisningen i nogle timer i løbet af ugen, og 11,4 millioner kroner til partnerskaber mellem idrætsklubber, kunst, kultur, musik og folkeskoler. Skovskolen i Nødebo bliver udvidet med en bygning, Skovens Hus, der skal være et formidlingshus til turister, skoleklasser og andre borgere, og som vil blive en af indgangene til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Bagud med vedligehold

Der er dog også områder, hvor politikerne må spare, og vedligeholdelse og nye anlæg kan ikke gennemføres så hurtigt, som man havde ønsket. Især manglen på vedligeholdelse gik Tue Tortzen (Fælleslisten) på, og derfor havde han gerne set, at politikerne havde medregnet flere indtægter fra befolkningsprognosen.

- Der er indregnet en tredjedel, det er meget forsigtigt, også for forsigtigt efter vores opfattelse, men det var, hvad vi kunne blive enige om. Men der skal bruges rigtig mange penge på vedligeholdelse. Vi en en halv milliard bagud på vedligeholdelse af vores bygninger, og derfor har vi lavet en prioriteringsliste, så efterhånden, som vi får solgt jorden, tildeler vi de penge til bygningsvedligehold. Men også til flere cykelstier i bymidten og til en pulje til stiløsninger på landet, hvor der stadig mangler noget, sagde Tue Tortzen.

Ældreområdet får skåret i alt 4,5 millioner kroner på de ansatte på plejecentrene over de næste tre år, men til gengæld bruges millionerne på den statlige pulje, Værdighedsmilliarden, til en række tiltag på området, blandt andet somatiske dagcenterpladser, aktiviteter i dagligdagen for indlagte på rehabiliteringsafdelingen og aktiviteter og koordination af frivillige på plejecentrene.

- På ældreområdet undgår vi næsten alle nednormeringer, og får gennemført rigtig mange gode ting på baggrund af værdighedsmilliarden de næste tre år, sagde borgmester Dorte Meldgaard om De Konservatives syn på budgettet.

Alle politikerne nævnte desuden en styrkelse af bymidten - det såkaldte Town Center Management-samarbejde, som politikerne i alt har afsat tre millioner kroner til over de næste fire år.

Borgerlige ikke med

De Radikales Christina Thorholm fremhævede penge til social- og sundhedsområdet, børn og bymidten. Hun var ikke til stede ved fremlæggelsen af budgetforliget, men hun skrev i en pressemeddelelse:

- Radikale beklager, at det ikke blev et budget, som kunne samle byrådet, men vi mener, at der skabes mege t værdi for borgerne - ældre som ung, skrev hun blandt andet.

Sent lørdag aften forlod Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance forhandlingerne, da partierne ikke ville gå med til at indregne kommende indtægter fra befolkningsprognosen, ligesom man ikke kunne få ønsket om en lavere dækningsafgift opfyldt.

- Vi ved ikke, om det vil give vækst. Hvis der var penge til det - og det er der ikke - vil vi hellere sætte prisen for dagtilbud ned end at sætte dækningsafgiften ned, sagde Christina Høi Skovdal, inden borgmester Dorte Meldgaard slog fast, at det slet ikke er aktuelt at diskutere, fordi der i konstitueringsaftalen står, at der ikke bliver rørt ved afgifterne.

Se hele budgetforliget på www.hillerod.dk/budget.