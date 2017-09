Budget: Hillerød bygger til børnene

Der er udsigt til trængsel i Hillerøds vuggestuer og børnehaver.Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Hillerød - 13. september 2017 kl. 11:02 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød har vokseværk. Det betyder nye børn i byen, som skal i vuggestue og børnehave. Frem til 2021 vil antallet af 0-5 årige stige med otte procent, og inden for de næste ti år, vil der være 31 procent flere børn, der skal passes. Derfor vil Hillerød Kommune i løbet af den kommende budgetperiode investere cirka 10 millioner kroner i om- og tilbygninger for at sikre, at der er nok pladser. Hertil kommer en helt ny daginstitution i udkanten af Hillerød by.

- Vi begynder at planlægge en ny institution på Roskildevej, for eksempel til de børn, der kommer på Frederiksbro og i Favrholm. Det skal jo planlægges inden børnene bliver født, så de står klar, når børnene har brug for det, siger Rikke Macholm (SF), formand for børne- og familieudvalget.

Men inden den nye institution står klar omkring 2022, skal der findes plads til flere børn i de nuværende institutioner.

- Der er overskud af pladser i Skævinge og Gørløse, men den store befolkningstilvækst er især i midtbyen. Vi synes ikke, forældrene skal transportere deres børn så langt, så vi vil gerne sikre, at der er institutioner i de områder, hvor børnene bor, siger Rikke Macholm.

Det er især Daginstitutionen Væksthusene, der nu står overfor store forandringer. Afdelingen Chili, der ligger på Godthåbsvej 45, får en tilbygning til 28 nye vuggestuebørn i et projekt til cirka seks millioner kroner, der også rummer en udvidelse af institutionens legeplads.

Afdelingen Spiren, også på Godthåbsvej som i dag er en integreret institution, bygges om til en ren vuggestue, et projekt til cirka 1,2 millioner kroner.

En tidligere børnehave på Lindevej, som i dag bruges som aflastning for institutionen Chili, tages i brug som selvstændig børnehave med plads til 40 børnehavebørn.

I Gadevang skal der bygges til i Gadevang Asyl, som er en selvejende institution. En tilbygning på 100 m2 vil koste 1,8 millioner kroner at opføre, penge som deponeres af Hillerød Kommune, skal gøre noget ved den venteliste, der lige nu er til en plads i Gadevang Asyl.

Ifølge borgmester Dorte Meldgaard (K), får projekterne ikke konsekvenser for de øvrige børnehaver og vuggestuer.

- Vi har stort fokus på at bevare institutionerne, også i lokalsamfundet, også selv om det økonomisk set kunne være optimalt at gøre noget andet. Der er ikke lagt op til, at der skal lukkes nogen daginstitutioner, siger hun.