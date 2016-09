Se billedserie Formanden for Brødeskov Idrætsforenings Venner, Svend Beeck, borgmester Dorte Meldgaard og skoleleder på Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov Erik Jørgensen klippede den røde snor med en kæmpestor saks. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Brødeskovhal indviet efter 17 års venten

Hillerød - 09. september 2016

Smilene var store, da Brødeskovhallen efter 17 års arbejde fra frivillige lokale kræfter endelig blev indviet fredag eftermiddag.

- Det er fantastisk, at det har kunnet lade sig gøre. Der skete meget i 1999: Euroen blev indført i en række lande, Putin blev præsident i Rusland for første gang, Prins Nikolaj blev født, og vi havde den værste orkan i det århundrede den 3. december. Men der skete også positive ting. En gruppe ildsjæle satte sig nemlig sammen for at skaffe bedre facilliteter, for skolen manglede en hal. De har holdt møder efter møder og samlet penge ind, og det var været besværligt for børnene at tage til Uvelse. Det er vigtigt, at der er gode muligheder for at bevæge sig, for børn der bevæger sig, lærer bedre, sagde Rikke Macholm, formand for Børne- og Familieudvalget i sin tale.

Peder Bisgaard, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget fulgte op:

- Det er imponerende, at I ikke gav op. I har lagt hovederne i blød og fundet på ting, så man kunne spare penge sammen. I har været meget tålmodige. I har ventet og kæmpet videre, og undervejs har I sikkert tænkt, at det ikke nytter noget. Men vi er mange, der godt kan se fornuften. Hvis det er for besværligt at komme til at bevæge sig, så bevæger man sig ikke. Nu har I så fået et Kinderæg: En ny hal, en ny kunstgræsplæne, og en 11 mands bane, som allerede er indviet. Jeg er meget glad for, at det er lykkedes. Tak til alle for jeres store engagement, sagde Peder Bisgaard.

Det er Dansk Halbyggeri, der har stået for byggeriet, der har kostet 16,5 millioner kroner. Første spadestik til hallen blev taget af borgmester Dorte Meldgaard i juni 2015, og i januar i år var der rejsegilde.

Formanden for Brødeskov Idrætsforenings Venner, Svend Beeck, har ved flere lejligheder fortalt, at arbejdet for en hal allerede begyndte i 1999, hvor daværende borgmester Nick Høkkerup gav tilsagn om, at hvis Brødeskov Idrætsforening kunne finde 300.000 kroner, så ville kommunen oprette en selvejende institution, og hallen ville blive bygget.

- Han fik et chok, da vi fandt pengene i løbet af tre måneder. Og vi fik ikke nogen hal, sagde han ved spadestikket, og den historie gentog han ved gårsdagens indvielse. Han takkede dog også politikerne - men den største tak gik til samarbejdspartnerne, der har været med til byggeriet og indretningen.

- Tak for alt det udstyr, der er i hallen og for at den ser sådan ud. Vi har fået meget ud af det, og vi har fået en supergod hal ud af det - meget mere end jeg havde forventet, da jeg fik at vide, at vi kun havde 16-17 millioner. Det, der er det vigtigste for mig som frivillig, er at få klappet af samarbejdspartnerne, så tak til jer, sagde Svend Beech.

Han har tidligere her i avisen fortalt om vigtigheden af den nye hal for lokalområdet.

- Hallen betyder, at Brødeskov lokalområde bliver ét. Det bliver et fast samlingspunkt for aktiviteter på tværs af idræt og kultur. Det bliver mere attraktivt at flytte til området, også for børnefamilier, sagde han ved rejsegildet i januar.

Skoleleder på Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov Erik Jørgensen udbrød et trefoldigt leve for den nye Brødeskovhal.

- Da jeg kom til skolen for 40 år siden, sagde den daværende skoleleder: »Om ganske år år, Erik, får vi en overbygning, og vi får nok også en hal. Det kom ikke helt til at passe. I hvert fald ikke det med tiden, sagde han med et smil.

Efter talerne viste elever fra skolen prøver på sport, der nu kan dyrkes i den nye hal, inden Hillerød Steelband spillede.