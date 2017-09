Send til din ven. X Artiklen: Brobygning mellem Levuk og Oasen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brobygning mellem Levuk og Oasen

Hillerød - 12. september 2017 kl. 06:11 Af Camilla Fræhr Hansen

I går fremlagde Hillerød Byråd budgettet for 2018-2021, og her fortalte blandt andre Christina Thorholm (R), der er formand for Sundheds- og Socialudvalget, at unge over 25 år som udgangspunkt skal flyttes over til Oasen.

- Vi har fundet en løsning, hvor de unge kan blive på Levuk, til de bliver 25 år, og så er der tilført midler til Oasen, så der skabes mere lige muligheder for fritids- og aktivitetstilbud i Hillerød for mennesker med særlige behov, sagde Christina Thorholm.

Frederiksborg Amts Avis omtalte i sidste uge et forslag, hvor der ville være en stigende besparelse fra en halv million til 1,8 millioner over de næste fire år. Forslaget blev under gårsdagens pressemøde fremlagt som den endelige løsning i sagen.

Det betyder, at de unge kan fortsætte på Levuk indtil de fylder 25 år. Herefter skal der foretages en individuel vurdering af den enkelte borger, inden de kan flyttes over til Oasen. Hvis de unge bor i et botilbud, vil de få et tre-dags tilbud på Levuk i stedet for et fuldt tilbud.

Benjamin Goings, som er leder på Levuk, hæfter sig ved, at Hillerød Kommune fortsat vil visitere unge under 25 år til Levuk.

- Det er super positivt, og det er jeg meget glad for, siger Benjamin Goings.

Han er positivt indstillet over for den endelige afgørelse, hvis man blot husker at vurdere ud fra den enkelte i alle sager.

Christina Thorholm understregede til pressemødet, at ingen bliver flyttet fra deres tilbud før sagen er færdigvurderet. Dog kan Benjamin Goings godt være bekymret for, om Oasens tilbud og normering er gearet til at kunne varetage de unges behov, men han deltager gerne i samarbejdet om at få en glidende overgang fra ungdomstilbud hos Levuk til voksentilbud hos Oasen.

- Vi deltager gerne i brobygning mellem Levuk og Oasen. Som det er nu, er det to tilbud, som supplerer hinanden godt, da man har Levuk som et ungdomstilbud og Oasen som et voksentilbud, siger Benjamin Goings.