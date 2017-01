Thomas Gravgaard går tæt på sig selv og britisk fodbold i bogen »Hjem til fodbold.« Forfatteren bor i Hillerød.Foto: Gerny

Britisk bold førte ham helt hjem

Hillerød - 20. januar 2017 kl. 10:46 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kollegaen Morten Bruun kalder Thomas Gravgaard for fodboldens egen Knausgård - alias den norske forfatter, der har skrevet romaner, hvori han udleverer sig selv og sin familie.

Sammenligningen med Knausgaard skal tages som en cadeau, men den er også udtryk for, at Graugaard i sine to bøger, »Vi er våbenbrødre« fra 2014, og nu »Hjem til fodbold« i den grad kigger ind i sig selv, ja ligefrem er skånselsløs over for sig selv. I bøger, der umiddelbart handler om reportager til fodboldkampe, men er så meget mere. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Mine ture til England og Skotland har reddet mig. De har gjort mig til en mand - og bragt meget mere balance i mit liv. Som dreng og yngre var jeg en bangebuks, der havde svært ved at indgå i relationer med andre drenge. Jeg fandt aldrig min plads i drengegrupper - sikkert fordi jeg følte min egen utilstrækkelighed alt for meget.

Men så begyndte Gravgaard at tage alene af sted til fodbold i England og Spanien.

- Der begyndte jeg at mærke mig selv som mand, at finde mit ståsted. Når jeg kom hjem derfra, fortalte jeg om mine oplevelser. Jeg opsøgte ikke hooligans, for det er slet ikke mig, men jeg mærkede i de der grå og osende britiske stadions mig selv. De andre lyttede og begyndte at kalde mig Skotte. Fra da af var jeg ovenpå, fortæller Thomas Gravgaard.

I dag er han 41 år, bosat i Hillerød på syvende år, gift og far til to piger - og iøvrigt ansat som jour- nalist og kommentator på fodboldkanalen 6´eren. Fodbold har siden han i 2000 i kom praktik på Viasat og dækkede især dansk Superliga også været hans arbejde. Ikke kun den store hobby - og terapi.

I »Hjem til fodbold« skriver han om sine oplevelser på de største ture og til de mest skelsættende kampe gennem mere end 25 år. Følgesvend på rejsen er flere gange barndomskammeraten »Nørre«, som han engang følte sig underlegen overfor og ofte også nærmest var bange for. Men nu er der ligevægt mellem de to voksne drenge fra Skovby ved Galten udenfor Aarhus. Takket været britisk bold og bryg.

Gravgaard siger, at han nærmest er afhængig af det - og tror også en del andre mænd er det, måske uden helt at være klar over det. Nemlig sådan en god eskapistisk udflugt til et regnvådt britisk stadion »i skyggen af forhutlede industribyers rygende skorstene,« som der på omslaget af bogen på de 254 sider, der netop er udkommet på People´s Press.

- Jeg er ikke drevet af selve fodboldkampen. Det siger mig ingenting, hvis FC Barcelona spiller flot og vinder smukt, hvis der er helt stille på stadion. Det er alt det udenom, der fascinerer og rammer mig. Det er luften, lyden og smagen på og rundt omkring stadion, i den pågældende by, udbygger forfatteren, hvis yndlingsklubber er Celtic i Glasgow samt Newcastle United.