Bredt budgetforlig i Hillerød

Hillerød har fået sit budget, og for første gang siden 2013 er det et budget, som et stort flertal af byrådet kan skrive under på. Både Venstre og Dansk Folkeparti er dermed med i budgetforliget for første gang i fire år, som dermed har opbakning fra otte partier, i alt 25 byrådsmedlemmer ud af de 27.

- Det er nyt at vi sidder med her, og jeg synes, at det er rigtigt godt, at byrådet står sammen om det her budget, sagde Klaus Markussen (V), ved et pressemøde på rådhuset i Hillerød mandag formiddag, hvor budgetforliget blev præsenteret.