Følges forslaget bliver bymidten udvidet til Frejasvej og der etableres et centerområde ved Bauhaus. Illustration: Hillerød Kommune

Bred opbakning til boksbutikker

Hillerød - 17. januar 2017 kl. 06:54 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et politisk flertal er positivt stemt over for et nyt centerområde med kæmpebutikker ved Bauhaus. Handelslivet skal dog inddrages, og alle parter ser frem til en god dialog om planerne.

Kommunen har bestilt et notat fra rådgivningsfirmaet Institut for Centerplanlægning (ICP), der skal vurdere Hillerøds muligheder for detailhandelsudvikling, hvis planloven som ventet bliver lavet om.

Anbefalingen lyder på en udvidelse af bymidten og et aflastningscenter tæt på HIllerødmotorvejens forlængelse. Kommunens forvaltning foreslår på den baggrund, at man udvider bymidten med 10.000 m2 til store udvalgsvarebutikker og udlægger 50.000 m2 i centerområdet uden for bymidten med 25.000 m2 til store udvalgsvarebutikker og 25.000 m2 til pladskrævende varer.

ICP vurderer, at omsætningen i bymidten kan falde med 10-15 procent, hvis man etablerer den udvidede bymidte og aflastningscentret.

- Det glæder mig, at borgmesteren et halvt år efter, at Venstre inviterede til debat om netop dette spørgsmål, er vågnet op. Vi kunne godt se for os, at området med Erhvervstrekanten kunne være et sted at placere boksbutikker. Det mest konkrete bliver, om vi skal have den inddragende proces, og det er på høje tid, at dialogen kommer, siger Venstres leder Klaus Markussen med henvisning til, at forvaltningen lægger op til, at der holdes et dialogmøde for erhvervs- og handelslivet, hvor strategien præsenteres.

- Det er vigtigt, at vi får en proces, hvor vi sammen med de relevante aktører kan sætte den udviklingstakt, der gør det muligt at fastholde de værdier, vi har, og udvikle nye, uden at vi udhuler den nuværende bymidtes succes, fortsætter han.

Også Socialdemokratiet bakker op både aflastningscenter og dialogmøde:

- Vi skal lægge meget meget vægt på at høre, hvad de andre, der ved noget om detailhandel, siger. Vi skal planlægge for ny handel men også den eksisterende handel. Vi skal hele tiden forsøge at ramme balancen mellem at tiltrække nyt og passe på det, vi allerede har. Vi vil ikke betale for ny detailhandel ved at lægge gågaderne ned. Der er anslået en 10-15 procent effekt, og det er selvfølgelig en antagelse, men den er værd at få på bordet. Vi er med til at sende sagen videre, og så tager vi stilling til indholdet bagefter, siger viceborgmester Kirsten Jensen.

På trods af fald i omsætning bakker Hillerød Cityforening op om tanken om et område med store boksbutikker på over 2.000 m2. Foreningsformand Michael Hartoft glæder sig over, at der er lagt op til dialog om planerne.

- Jeg hæfter mig ved, at forvaltningen anbefaler, at man tager handelen med. Det er en god ide, og det tror jeg også de gør. Ingen har lyst til at ende i en situation som med Hillerød Storcenter. Vi har allerede nu en rigtig god dialog, siger han.

Om udsigten til faldende omsætning i bymidten siger han:

- Det er selvfølgelig ikke godt, men lad os nu se. Jeg synes, der mangler mange ting, før det bliver konkret. Lad os se, hvad det bliver til, og hvem der vil lægge billet ind på at få en butik i området.

Formand for Hillerød Shopping, Mads Pheiffer, vil ikke udtale sig, før han har fået flere informationer ved dialogmødet til februar.