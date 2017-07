Se billedserie Hele to gange den 17. november måtte politiet og brandvæsnet rykke ud til det tidligere værtshus Oklahoma, da der var blevet sat ild til stedet. Foto: Ann-Sophie Meyer

Send til din ven. X Artiklen: Brandstifter idømt 5 års anbringelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brandstifter idømt 5 års anbringelse

Hillerød - 14. juli 2017 kl. 18:42 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter to brandstiftelser på det tidligere værtshus Oklahoma den 17. november, to skraldespandsbrande i SlotsArkadernes p-hus den 14. januar og en skraldespandsbrand på Østergade ved Svendsen Møbler samme dag er en 20-årig mand fra Hillerød blevet idømt fem års anbringelse på en institution for personer med psykiske lidelser. Det fremgår af dombogen i Retten i Hillerød.

Den 20-årige var tiltalt for fire tilfælde af overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1., som omhandler brandstiftelse på fremmed grund og som kan give op til seks års fængsel.

Men den 20-åriges forsvarsadvokat mente ikke, at der var tale om overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1. ved de tre skraldespandsbrande, men derimod overtrædelse af § 291, der siger, at den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil et år og seks måneder.

Den 20-årige erkendte i retten, at han står bag de fire brandstiftelser. Han forklarede, at han var blevet sur og ked af det, da hans kontaktperson, som han så et par gange om ugen og i ferier, stoppede, og at det var derfor, han begyndte at tænde ild. Han forklarede også, at han ikke kan lide forladte steder som ikke er pæne, og at han godt vidste, at han havde gjort noget, han ikke måtte. Det fremgår af dombogen.

Den 20-årige har været varetægtsfængslet i surrogat fra den 15. januar, og det seneste halve års tid har han derfor været anbragt på en institution på Sydsjælland.

Den 20-årige forklarede i retten, at han er glad for at være på institutionen. Det samme forklarede hans storesøster. Hun forklarede også, at hun synes at kunne mærke, at den 20-årige har fået den hjælp, han og familien har råbt efter i mange år, og at bostedet, han er på nu, vil være godt for ham i fremtiden.

Det fremgår desuden af dombogen, at den 20-årige i maj fik foretaget en mentalundersøgelse. I den står der blandt andet, at den 20-årige vurderes til at være lettere mentalt tilbage, og at hans hjerne ikke er fuldt udviklet.

Efter et tre timer langt retsmøde afgjorde retten, at den 20-årige var skyldig i fire tilfælde af overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1. Men retten afgjorde samtidig, at den 20-årige i henhold til straffelovens § 16. stk. 2, ikke kunne straffes med fængsel på grund af sin mentale tilstand. Derfor blev den 20-årig idømt fem års anbringelse på en institution.

Dommen blev afsagt den 3. juli.